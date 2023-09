Dimayor contesta a las acusaciones de la SIC sobre irregularidades salariales en la Liga Femenina

La Dimayor no esperó mucho para dar una respuesta frente a las acusaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con respecto a las irregularidades en la Liga Femenina. Este martes 26 de septiembre la entidad oficializó su postura sobre el hecho.

De acuerdo con lo que menciona la entidad, son varios los clubes de la Dimayor que habrían ejecutado de manera irregular una presunta tabla salarial extraoficial con la finalidad de que ello sirviera como acuerdo para no pagar altas sumas de salarios a las futbolistas profesionales en Colombia.

América vs. Santa Fe, final de la Liga Femenina 2023. | Foto: Colprensa

“Estamos prestos a responder, tenemos certeza de lo que se ha hecho; no estamos de acuerdo con el enfoque que le ha dado la SIC en unas posibles infracciones sobre libre competencia y libre mercado”, dijo el directivo.

“Usted puede ver las nóminas y eso no se traduce en nóminas acordadas. Eso lo vamos a demostrar. Aseguro que no hay acuerdo, hay bases laborales normales en Colombia como son el salario mínimo... La explotación de imagen es algo que siempre es colectivo y eso es un tema que también está en los contratos de los hombres, no es exclusivo del fútbol femenino. Está en muchos países”, afirmó el dirigente.