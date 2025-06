El gol de Falcao no terminó influyendo en nada a favor de Millonarios. Fue al 90+12′ y significó la derrota final 2-1 ante Santa Fe. No obstante, al tratarse de un tiro libre impecable al palo del portero Marmolejo, destacó por su estética.

Las polémicas palabras de Falcao

“Siempre, todo el torneo, déjenme decirlo, así me den 50.000 fechas y no vuelvo a jugar nunca en Colombia. Pero es que siempre ante la duda era en contra nuestro. En Manizales nos robaron dos penales, uno a Mosquera y otro a Giordana. Todo el torneo ante la duda era en contra de Millonarios. Así no vuelva a jugar en Colombia, no me importa un carajo”, dijo Radamel.