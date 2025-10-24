América de Cali y Junior de Barranquilla se enfrentaron por la jornada número 17 de la Liga BetPlay Dimayor en el estadio Francisco Rivera Escobar de la ciudad de Palmira, Valle del Cauca. Este era un encuentro de vital importancia, por lo que ambos equipos dieron lo mejor de sí.

El juego inició con un tempranero gol de Cristian Barrios, quien puso el 1 a 0 luego de una espectacular jugada de Andrés Felipe Roa. Sin embargo, sorpresivamente, el juez central Héctor Rivera decidió anular la anotación por una falta previa sobre Guillermo Celis.

A partir de ese momento, el encuentro se tornó en un atractivo ida y vuelta en el que cualquiera pudo ponerse al frente del marcador. Pero el conjunto escarlata fue el que logró abrir la cuenta gracias a un tiro de esquina cobrado por Cristian Barrios que terminó en autogol de Yimmi Chará, quien cabeceó hacia su propio arco.

Con esa jugada se cerró el primer tiempo, y los jugadores de Junior salieron con todo en la segunda mitad, recordando que fueron precisamente los ‘diablos rojos’ quienes los eliminaron recientemente de la Copa Colombia y de la Conmebol Sudamericana.

En el complemento, el ‘tiburón’ mostró resiliencia y mucha actitud ofensiva, logrando igualar el marcador tras una excelente jugada individual de Bryan Castrillón, que puso el 1 a 1 parcial.

Sin embargo, el América respondió de inmediato y consiguió anotar un nuevo gol a través de Andrés Felipe Roa. Pero, una vez más, el juez central decidió invalidar la acción por una falta previa, por lo que el empate se mantuvo en el marcador.

El conjunto escarlata, tras la anulación de su segundo gol de la noche, pareció quedarse sin fuerzas y con la moral baja. No obstante, en una jugada increíble que nació desde las manos del arquero Jorge Soto, con participación de Rafael Carrascal y una gran asistencia de Cristian Barrios, Luis Ramos definió con precisión y puso el 2 a 1 definitivo en el minuto 81.

Otra diagonal de Luis Ramos, otro gol de '9'. Pone el 2-1 de América de Cali sobre Junior. Es el goleador escarlata en el 2025. pic.twitter.com/GBLnFcdo18 — Hache (@eljuegosagrado_) October 25, 2025