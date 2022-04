Drogas, basura y más: el suplicio que vivió el exfutbolista francés Patrice Evra

Tras verlos exitosos en los mejores clubes del mundo y habiendo logrado lo que para muchos amantes del deporte es un sueño, muchos se olvidan, o tal vez no logren conocer, alguna parte de la realidad que tuvieron que pasar los jugadores profesionales para llegar hasta allí.

Tal es el caso del francés Patrice Evra, quien formó parte durante su carrera profesional de clubes importantes del mundo como Manchester United y Juventus, en los que consiguió más de 20 títulos entre ligas y copas, a su vez que alcanzó alrededor de siete distinciones personales en su carrera deportiva de nueve años.

Con la Selección de Francia, el lateral hizo lo propio y alcanzó a disputar dos mundiales (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), además de integrar las delegaciones que jugaron las Eurocopas de 2008, 2012 y 2016, siendo el subcampeonato de la última la que le dejaría su mejor rédito.

El lateral hizo parte de Manchester United y Juventus, en ambos marcó historia con títulos - Foto: Foto: Screenshot (@VarskySports)

Marsala, Monza de Italia, Niza, Mónaco y Olympique de Marsella en Francia, además del West Ham United F. C. en 2018, fueron otros clubes conformó en su trayectoria por el mundo.

Todo este éxito para Evra se contrasta con la dura vida que tuvo en su infancia, en donde el francés aguantó hasta abusos sexuales, los cuales contó para el medio The Times hace un par de meses: “No me avergüenzo cuando reconozco que me sentí como un cobarde durante muchos años por no hablar del tema. Era algo que me oprimía el pecho. Pero esto no lo hago por mí, sino por los niños. No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así”.

Ahora, meses después de esa primera confesión el exjugador francés ha vuelto a revelar cuestiones inéditas de su pasado, contando ahora para el medio BBC One otros momentos importantes de su infancia que lo marcaron y que hoy, a los 40 años de vida, toma la decisión de contar al mundo.

😢💔 ¡𝗧𝗥𝗘𝗠𝗘𝗡𝗗𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢́𝗡 𝗗𝗘 𝗘𝗩𝗥𝗔!



🇫🇷 Patrice Evra, ídolo del Manchester United y la selección de Francia, habló de su adolescencia.



🗣️ "No quiero que nadie se sienta avergonzado por vivir algo así. El fútbol me salvó". agregó.



🎙️ BBC One pic.twitter.com/P0I8QOaMkh — Diario Olé (@DiarioOle) April 27, 2022

De los relatos más importantes, el lateral aseguró que durante un tramo de su niñez estuvo inmerso en el mundo de las drogas y la calle: “He vendido drogas, he mendigado y he trabajado en una tienda de televisores. Uno no es cierto”.

Por otra parte, contó lo que debía hacer para lograr algún alimento en dicho momento, donde la escasez era la gran protagonista en su vida y esto lo obligó a mendigar entre la basura, todo esto también producto de la ausencia de su figura paterna durante algún tramo de sus primeros años de vida: “A veces, a medianoche, cuando tiraban los ‘Big Mac’ fríos, íbamos a recogerlos a la basura. Suplicar frente a la tienda era lo normal. Tras la marcha de mi padre, todo fue un caos”.

Finalmente, el jugador que dejó huella en Inglaterra e Italia fue preciso para sentenciar que el balompié fue el deporte que le dio una segunda oportunidad, siendo su adolescencia el momento clave para que su vida cambiara.

Con una anécdota en la que es protagonista, su madre dio a conocer las primeras impresiones que tuvo de una vida que hasta ese momento no había logrado tener: “El fútbol me salvó. Cuando tenía 17 años viajé a Italia. Recuerdo que entré en mi habitación y había un chándal. Llamé a mi madre y le dije: Esto es el cielo, la gente nos sirve la comida y tenemos dos tenedores a un lado y dos cuchillos en el otro. Ese es mi mejor recuerdo”.