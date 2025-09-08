Suscribirse

Deportes

Duelo de pitchers en el encuentro entre Mets y Phillies: apenas una carrera en un partido clave

El título de la División Este podría definirse antes de lo esperado.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

9 de septiembre de 2025, 2:20 a. m.
PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA - AUGUST 28: Kyle Schwarber #12 of the Philadelphia Phillies celebrates in the dugout after hitting a two-run home run in the fourth inning against the Atlanta Braves at Citizens Bank Park on August 28, 2025 in Philadelphia, Pennsylvania. (Photo by Emilee Chinn/Getty Images)
Philadelphia Phillies no baja el píe del acelerador. | Foto: Getty Images

Una de las rivalidades modernas en las Grandes Ligas es la de New York Mets y Philadelphia Phillies, quienes se enfrentan en la División Este de la Liga Nacional.

Ambos equipos iniciaban una serie que prometía darle al ganador una esperanza de luchar por el título de División, en el caso de metropolitanos, o una diferencia irremontable de cara a la proclamación en la zona, por parte de Phillies.

Contexto: Decisión final en el caso del bate de Taylor Trammell que detuvo el partido contra los Yankees

Hace apenas unas semanas se enfrentaron en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. En aquella serie de tres encuentros, los locales salieron victoriosos, por lo que los de Filadelfia debían mostrar su mejor nivel si no querían revivir esos tristes resultados.

La diferencia, una vez iniciado el partido en el Citizens Bank Park de Pensilvania, era de siete juegos a favor de los locales. Mets debía dar su mejor esfuerzo para no renunciar a la lucha por el título divisional.

Sin embargo, rápidamente Phillies se puso al frente en el marcador en la parte baja de la segunda entrada, gracias a un sencillo de Nick Castellanos con el que Max Kepler logró anotar desde tercera.

A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un duelo de abridores. Por parte de los locales, Aaron Nola protagonizó seis entradas en las que apenas permitió tres hits, dos bases por bolas, ponchó a siete bateadores y dejó un promedio de 6.24 carreras limpias.

Contexto: Estos son cinco equipos que podrían romper su maldición en la MLB esta temporada

En cuanto a metropolitanos, Nolan McLean fue el pitcher abridor, permaneciendo en el montículo por 5.2 entradas, en las que permitió una carrera, siete hits, tres bases por bolas y ponchó a cinco bateadores, con un promedio de 1.42 carreras limpias.

Tras la salida de los abridores, los relevistas continuaron mostrando un gran nivel y el marcador no se movió hasta la parte alta de la novena entrada, cuando sonaron las campanas en el Citizens Bank Park anunciando la entrada del cerrador estrella, Jhoan Durán.

Durán debía enfrentar a Pete Alonso, Brandon Nimmo y Mark Vientos inicialmente. El primero y el tercero lograron responder, lo que obligó al dominicano a medirse ante Jeff McNeil con corredores en segunda y tercera y un solo out.

En una situación de máxima tensión, el lanzador dominicano ponchó a McNeil, lo que llevó el encuentro a una batalla directa entre él y Francisco Álvarez. El duelo fue ganado por Durán, asegurando así la victoria de Phillies.

Contexto: Remontada de locura: Astros y Yankees se enfrentaron en medio de jonrones, expulsiones y errores de pesadilla

Con este resultado, Phillies amplió su ventaja a ocho juegos sobre los Mets, con tres compromisos restantes ante sus máximos perseguidores. Ante esa situación, es bastante probable que el equipo rojo pueda proclamarse campeón de la División Este en cuestión de una semana.

El siguiente partido de la serie se disputará el próximo 9 de septiembre.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karina García reveló la millonaria suma de dinero que le ofrecieron por ir a cenar: “Es más que todo con intermediarios”

2. En México vaticinan el futuro de James Rodríguez mientras brilla en Selección Colombia: hay advertencia

3. Alerta en EE. UU.: brote de salmonela en comidas listas para comer deja decenas de infectados y varias hospitalizaciones

4. Nicolás Maduro adelantará la Navidad en Venezuela: así respondió a la crisis con Estados Unidos

5. Gustavo Petro reunió a sus ministros y equipos de prensa, insistió en la comunicación de sus logros y no habló de movidas de gabinete

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MLBGrandes Ligas de BéisbolNew YorkFiladelfia

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.