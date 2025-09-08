Duelo de pitchers en el encuentro entre Mets y Phillies: apenas una carrera en un partido clave

Una de las rivalidades modernas en las Grandes Ligas es la de New York Mets y Philadelphia Phillies, quienes se enfrentan en la División Este de la Liga Nacional.

Ambos equipos iniciaban una serie que prometía darle al ganador una esperanza de luchar por el título de División, en el caso de metropolitanos, o una diferencia irremontable de cara a la proclamación en la zona, por parte de Phillies.

Hace apenas unas semanas se enfrentaron en el Citi Field de Nueva York, Estados Unidos. En aquella serie de tres encuentros, los locales salieron victoriosos, por lo que los de Filadelfia debían mostrar su mejor nivel si no querían revivir esos tristes resultados.

La diferencia, una vez iniciado el partido en el Citizens Bank Park de Pensilvania, era de siete juegos a favor de los locales. Mets debía dar su mejor esfuerzo para no renunciar a la lucha por el título divisional.

Sin embargo, rápidamente Phillies se puso al frente en el marcador en la parte baja de la segunda entrada, gracias a un sencillo de Nick Castellanos con el que Max Kepler logró anotar desde tercera.

A partir de ese momento, el encuentro se convirtió en un duelo de abridores. Por parte de los locales, Aaron Nola protagonizó seis entradas en las que apenas permitió tres hits, dos bases por bolas, ponchó a siete bateadores y dejó un promedio de 6.24 carreras limpias.

En cuanto a metropolitanos, Nolan McLean fue el pitcher abridor, permaneciendo en el montículo por 5.2 entradas, en las que permitió una carrera, siete hits, tres bases por bolas y ponchó a cinco bateadores, con un promedio de 1.42 carreras limpias.

Tras la salida de los abridores, los relevistas continuaron mostrando un gran nivel y el marcador no se movió hasta la parte alta de la novena entrada, cuando sonaron las campanas en el Citizens Bank Park anunciando la entrada del cerrador estrella, Jhoan Durán.

Jhoan Duran slams the door on a @Phillies shutout! pic.twitter.com/HMyez4V7np — MLB (@MLB) September 9, 2025

Durán debía enfrentar a Pete Alonso, Brandon Nimmo y Mark Vientos inicialmente. El primero y el tercero lograron responder, lo que obligó al dominicano a medirse ante Jeff McNeil con corredores en segunda y tercera y un solo out.

En una situación de máxima tensión, el lanzador dominicano ponchó a McNeil, lo que llevó el encuentro a una batalla directa entre él y Francisco Álvarez. El duelo fue ganado por Durán, asegurando así la victoria de Phillies.

Con este resultado, Phillies amplió su ventaja a ocho juegos sobre los Mets, con tres compromisos restantes ante sus máximos perseguidores. Ante esa situación, es bastante probable que el equipo rojo pueda proclamarse campeón de la División Este en cuestión de una semana.