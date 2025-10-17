Suscribirse

Duván Vergara levanta polémica en Argentina: dio fuerte patada y le habrían perdonado la roja

El colombiano de Racing está en el ojo del Huracán por una fuerte entrada a Lautaro Chávez, de Aldosivi, que catalogan como roja. Finalmente, no lo expulsaron.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

18 de octubre de 2025, 3:17 a. m.
La patada de Duván Vergara, en el Racing vs. Aldosivi, que solo acabó en amarilla. Pedían roja.
La patada de Duván Vergara, en el Racing vs. Aldosivi, que solo acabó en amarilla. Pedían roja.

Este viernes, 17 de octubre de 2025, Racing Club de Avellaneda venció a Aldosivi por la fecha 13 del campeonato de primera división en Argentina. Duván Vergara, colombiano al servicio de la academia, ingresó a los 71′ por Luciano Vietto.

Cuando Duván entró a la cancha (71′), Racing ya ganaba por 1-0 gracias al gol del propio Vietto, a los 41′ del primer tiempo. Gustavo Costas, técnico de la academia, decidió darle minutos al colombiano.

Sin embargo, Vergara estuvo a punto de protagonizar un insólito blooper tan solo cinco minutos después de ingresar. El colombiano disputó un balón con el rival, Lautaro Chávez, pero perdió el control del esférico y se cayó. Acto seguido, Duván se levantó del suelo y le dio una tremenda patada a Chávez.

Video de la violenta patada de Duván Vergara que solo fue amarilla

Lo cierto es que el central del partido solo decidió amonestar a Duván Vergara con amarilla. Sin embargo, para muchos, incluyendo los comentaristas de ESPN que transmitían el juego, la acción daba para revisión VAR por posible roja.

Racing siguió con sus once hombres en cancha y así llegó a 18 puntos, que lo dejan como cuarto de su zona, a una sola unidad del líder, Defensa y Justicia.

Duván Vergara, colombiano al servicio de Racing Club.
Duván Vergara, colombiano al servicio de Racing Club.

Más del fútbol argentino - Boca Juniors volverá a jugar tras la muerte de Miguel Russo

Boca Juniors volverá a la acción este fin de semana tras la muerte de su técnico, Miguel Ángel Russo, para recibir a Belgrano en La Bombonera, en tanto River Plate buscará cortar la racha de malos resultados en la fecha 13 del torneo Clausura argentino.

El Xeneize regresará al ruedo el sábado luego del fallecimiento de su entrenador, el 8 de octubre a los 69 años, después de varias temporadas de sufrir un cáncer de próstata.

Su partida sacudió el balompié sudamericano y particularmente el de Argentina, ya que el DT cosechó el respeto en todos los clubes que dirigió y de parte de los rivales en más de tres décadas de carrera.

“Pensar que ya no lo voy a ver es muy fuerte. Se llamaba Miguel Ángel, tenía el ángel hasta en el nombre”, dijo el colombiano Juvenal Rodríguez, uno de los ayudantes de campo de Russo, que conducirá junto a Claudio Úbeda el plantel azul y oro hasta el final de la campaña.

Boca Juniors vuelve al ruedo luego de la muerte de Miguel Ángel Russo.
Boca Juniors vuelve al ruedo luego de la muerte de Miguel Ángel Russo.
Contexto: Ignacio Russo, hijo de Miguel Ángel, marca gol y rompe en llanto: video da la vuelta al mundo

Russo dirigió a Boca por última vez el 21 de septiembre, ante Central Córdoba (2-2), en su último partido en La Bombonera, cuando ya se observaba un avanzado deterioro en su salud. No pudo estar en la derrota ante Defensa y Justicia (1-2) ni en la goleada sobre Newell’s (5-0).

*Con información de AFP

