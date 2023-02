Duván Zapata recae en una lesión con Atalanta: este es el dictamen y tiempo de baja

El atacante colombiano no ha tenido suerte durante el último tiempo, pues desde 2022 ha sumado apenas 670 minutos.

No son buenas las nuevas noticias de Duván Zapata en el Atalanta de la Serie A; por desgracia, en un corto periodo de 2023 llegó a su estado físico la tercera lesión. El futbolista, quien hace unos años tenía el rótulo del mejor atacante colombiano en el exterior, ha tenido que sufrir desde 2022 con las constantes lesiones que no le han permitido demostrar lo mejor de su poderío goleador, además de truncarle la posibilidad de irse vendido a un club o liga más prestigiosa.

Hace algunas semanas, su entrenador en la ‘Dea’, Gian Piero Gasperini, había informado de su actualidad que, por fortuna, en ese momento era buena. “Zapata se ha recuperado”, dijo.

No obstante, sin haber sumado minutos desde el pasado 4 de febrero cuando se hizo este anuncio, ahora se supo a través del prestigioso diario Sky Sports que: “Duvan Zapata sufrió una lesión de primer grado en el músculo semimembranoso del muslo derecho”.

Lastimosamente, a la par de esto tendrá que hacer una pausa de por lo menos 3 semanas, quitándole fluidez a su proceso de regreso a las canchas para un remate bueno de temporada.

Duván Zapata inició en 2023 su sexta temporada con el cuadro de Bérgamo. - Foto: LightRocket via Getty Images

La próxima salida del cuadro negriazul será este domingo 19 de febrero por la fecha 23. Sin la presencia de Zapata, también tendrá que sortear la ausencia de otros futbolistas que no están en plenitud de condiciones: “El Atalanta está de emergencia ante el Lecce dado que, además del colombiano, no estarán los sancionados De Roon y Scalvini, así como Pasalic que no se ha recuperado del problema del tobillo”.

Cabe resaltar que el ‘Toro’ apenas ha logrado estar en 670 minutos a lo largo de la campaña 2022/2023 y que, de darse su regreso antes que el torneo finalice, terminaría dándose hacia mediados del próximo mes (11 de marzo) para enfrentar a, nada más y nada menos, que el Napoli, su exequipo, onceno que todo parece indicar terminará coronándose de manera anticipada como el campeón del torneo italiano.

Gasperini saluda a Zapata después de la recaída en los problemas musculares - Foto: Getty Images

Precisamente sobre el líder Napoli, con goles de nuevo de su pareja más en forma, Victor Osimhen y Khvicha Kvaratskhelia, celebró con una victoria ante el Sassuolo (2-0), este viernes -17 de febrero-, el partido 1.000 como profesional de su entrenador Luciano Spalletti.

Sin signo alguno de cansancio, el Napoli conquistó su 20ª victoria en 23 fechas y elevó provisionalmente su ventaja al frente de la Serie A, a 18 puntos sobre el Inter de Milán (2º), que recibe el sábado al Udinese.

Aunque la recompensa que espera Spalletti es, sin duda, conquistar por vez primera en su amplia carrera el ‘Scudetto’ al final de temporada.

A sus 64 años (los cumplirá en marzo), ‘Lucio’ se convertiría en el entrenador de más edad en coronarse en la Serie A, superando a Maurizio Sarri, campeón en 2020 con la Juventus a los 61 años.

El partido 1.000 de su carrera, el que fuese técnico del Empoli, la Sampdoria, Venezia, Udinese, Roma, Zenit San Petersburgo o Inter de Milán no le deparó demasiada inquietud.

Victor Osimhen, goleador de la Serie A de Italia. - Foto: Getty Images

El georgiano Kvaratskhelia abrió rápidamente el marcador, en el minuto 12, y después el nigeriano Osimhen dobló la renta en el 33, elevando su total de goles a 18 este curso en liga.

El Sassuolo, a pesar de una temporada difícil (15º), ofreció una buena imagen.