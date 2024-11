Ecuador le saca en cara a Colombia situación que se vivió en Barranquilla: este es el video

“En cuanto a que no sumamos, el fútbol tiene esta particularidad. Un equipo que llega 17 veces y si no tiene precisión o pericia o suerte, el rival se lleva todo. Es lo que tiene el fútbol, por lo tanto, que no estoy contento, sobre todo porque el gol fue una jugada evitable que podríamos haberlo bloqueado antes de que llegue a la situación de gol, desgraciadamente no pudimos llegar ni al empate, pero la actitud estuvo, la entrega estuvo y estoy muy triste por los resultados”, aseguró.