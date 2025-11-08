Edwin Cardona anota gol con Nacional y no olvida a su amigo fallecido en el día del hincha ‘Verdolaga’ con sentido homenaje

Una muerte muy dolorosa para Edwin Cardona y el momento ideal para hacer un homenaje a aquel infaltable confidente que siempre lo acompañó. En el día del hincha ‘Verdolaga’, el volante ofensivo encontró el lugar perfecto para recordarlo y además generó mucha conmoción en los fanáticos que asistieron al estadio Atanasio Girardot.

Sobre estas fechas, cada año, Atlético Nacional celebra el día del hincha ‘Verdolaga’, donde hay partido en el Atanasio Girardot, descuentos en boletería, eventos, recorridos por la historia y mención a algunos de sus ídolos. El compromiso contra Águilas Doradas, válido por la fecha 19 de la Liga Betplay, fue el elegido para exaltar a la numerosa hinchada del equipo más ganador del fútbol colombiano.

Por supuesto, se esperaba un triunfo de Atlético Nacional en una noche especial para el hincha. El técnico Diego Arias pudo mantener su buena racha y logró el 2-1 definitivo que le da tres puntos más al club verde en la tabla de posiciones. Incluso, lo perfila para pescar la ventaja deportiva de los cuadrangulares.

Pese a que Águilas Doradas sorprendió con un gol de Jean Pineda al minuto 39, no pudo seguir el buen andar y así consumar la estrategia que mostró en Medellín y que lo tuvo cerca de dar el golpe. Jorge Obregón perdió un penalti que parecía era la herramienta para desesperar a Nacional.

Partido 200 de Cardona y homenaje a ‘Chewin’

Por otra parte, Atlético Nacional fue efectivo y un gol de Juan Bauzá, tras pase de Matheus Uribe, fue suficiente para abrir el marcador y encaminar el triunfo. En la segunda parte, cayó un penalti sobre Alfredo Morelos y Edwin Cardona fue el encargado de patear.

Edwin, en días pasados, perdió a ‘Chewin’, un perrito que fue su amigo por varios años. El canino perdió la vida el pasado 1 de noviembre, cuando Cardona dio a conocer la noticia tras publicar una historia en Instagram.

¡GOL DE EDWIN CARDONA Y DEDICATORIA ESPECIAL PARA SU PERRITO! Buen cobro de penal del volante y Nacional anota el 2-1. #LALIGAxWIN 🟢⚽ pic.twitter.com/c128uyfyFt — Win Sports (@WinSportsTV) November 9, 2025

A media altura, imposible para el arquero Wuilker Faríñez, Edwin Cardona colocó el 2-1 definitivo e inmediatamente buscó la camiseta negra donde se leía el nombre del perro.

Pantallazo X: @WinSportsTV | Foto: Pantallazo X: @WinSportsTV