Edwin Cardona aviva la posibilidad de volver a Atlético Nacional; puso una fecha

Hay relaciones en el fútbol que aunque se distancien, permanecen. Ese es el caso de Edwin Cardona y su ‘amor’ por los colores de Atlético Nacional, uno de los clubes que vio una de las mejores versiones del volante ofensivo, llevándolo a convertirse en ídolo de la institución.

Actualmente, la estadía del creativo en Argentina no es la mejor, aunque arribó desde inicios de 2022 y se sabía que debía tener un proceso de adaptación tras un paso mermado en Boca Juniors, hasta la fecha no termina de consolidarse en el esquema titular. Fernando Gago, su entrenador, lo llevó como hombre de confianza, pero no lo ha puesto la cantidad de minutos que se esperaba verlo.

Ahora, en medio del Mundial Sub-20 que se realiza en el sur del continente y que tiene a la Selección Colombia jugando en el mismo país donde reside Cardona, los medios locales decidieron abordarlo para preguntarle de su futuro. Víctor Romero -del canal ESPN- lo tuvo en exclusiva, allí hicieron conexión con un programa en Colombia donde el Tino Asprilla le preguntó si había posibilidad de volver al verde paisa.

Edwin Cardona completó más de 50 partidos con Atlético Nacional. - Foto: Getty Images

Refiriéndose al presente que mantiene el equipo en Liga y Copa Libertadores, catalogó como un “sueño” si esta posibilidad se hace realidad: “La idea y el sueño siempre está de volver a Nacional, Dios quiera que se dé la oportunidad. Me encantaría. No he tenido contacto con nadie, pero ahorita están en gran momento. Tengo amigos allí y ver lo que está ocurriendo es algo muy lindo”.

Ahora bien, en su primera respuesta habló de manera hipotética pero para el complemento de la misma dio indicios de cuándo podría darse: “Ojalá se dé la chance de volver, esperaremos a que termine el semestre y veremos las opciones que tengamos para tomar la mejor decisión. Nacional siempre va a ser una de las mejores decisiones de mi vida, siempre quise volver al club que me vio nacer y estoy agradecido con el club siempre”.

El recuerdo más reciente de Cardona con la Tricolor fue en la Copa América de Brasil. - Foto: AP/Bruna Prado

A la par de un regreso que puede ser esperado para sus fanáticos, también se refirió a la Seleccón Colombia de la que en algún momento hizo parte: “Tengo muchos recuerdos lindos, se me eriza la piel de todo corazón. Fue un proceso lindo que viví allí y mi sueño todavía es ese. Sé que ahora hay jugadores de gran momento y me siento orgulloso por eso”.

Después de recordar, se planteó la posibilidad de volver a hacer parte de los procesos en vísperas de amistosos y el inicio de las Eliminatorias al Mundial 2026: “Ojalá pueda ganarme la confianza en el club y poder demostrar que puedo estar de nuevo en la Selección”.

El colombiano ha podido sumar pocos minutos en su estadía por Racing de Avellaneda. - Foto: Getty Images/Marcelo Endelli

Sobre la competencia en su posición que vive con jugadores que están siendo habituales llamados no mostró preocupación, antes para Cardona significa la posibilidad de rendir mejor en su club y así ganarse el puesto en la Tricolor: “Carrascal está haciendo las cosas bien, Wilmar también o Yaser. Eso te motiva más a dar el mil y estar en el nivel que uno desea y volver a estar en la Selección”.

Para concluir, se mostró comprometido con el proceso de Racing a pesar de que no es tenido en cuenta de la manera que espera: “Para todo jugador es difícil no sumar los minutos que uno desea, pero siempre respetando las ideas y decisiones del entrenador. Es duro para uno, que viene jugando y haciendo las cosas bien donde uno va, pero así es el fútbol. Seguiré dando el máximo esperando la chance para agarrarla y no soltarla más”.