Egan Bernal soltó en vivo de qué equipo es hincha en Colombia: decepcionó a más de uno

Muy pocas veces se relaciona a Egan Bernal con el fútbol. Su deporte principal es el ciclismo, con el que le ha dado al país alegrías como haber ganado el Tour de Francia y el Giro de Italia.

A lo largo de 2025, el de zipaquireño buscó el triplete durante la participación en La Vuelta, pero la superioridad de los rivales europeos no lo dejó completar la trilogía de grandes carreras.

Transitando el año durante el mes de octubre, son pocas las carreras que restan para completar el calendario.

Egan Bernal, ciclista colombiano de Ineos Grenadiers | Foto: Getty Images

Por esa baja en la actividad ciclística, al corredor del Ineos Grenadiers se le ha visto pasar algunos días en territorio colombiano.

En una gira de medios donde pasó por Win Sports, el deportista fue consultado por diversos temas, entre los que estuvo su relación con el balompié nacional.

Por primera vez, Bernal se arriesgó a decir el equipo del cual es seguidor en la Liga BetPlay.

“Antes yo no tenía equipo. Miraba la Selección cuando jugaba, pero claro, Mafe (novia) es de Millonarios y ahora yo también”, dijo de la decisión tomada por el gusto de su pareja.

Adicionalmente, la cercanía de una gloria como Falcao con dicho club también lo hizo inclinarse por estos: “Falcao me gusta mucho”.

“Rabia” de Egan con Pogačar

A lo largo de esa misma charla con el citado medio, el ciclista colombiano también confesó lo que es haber coincidido en la era de Tadej Pogačar.

“Me da rabia porque uno va a tope, dándole, y este man arranca como si nada. Obviamente, va a ser el mejor de todos los tiempos. Es chévere competir contra él”, dijo del rendimiento del esloveno.

Egan Bernal contó lo que se siente enfrentarse a Tadej Pogacar | Foto: Captura Win Sports // AP

“Es buena para el ciclismo” porque “nos empuja a todo el resto a mejorar”, sumó al rescatar algunos puntos de lo que es competir frente a ‘Pogi’.

“Es chévere que nos haya tocado en la era de Pogačar”, terminó diciendo.

Cerró la temporada en lo alto

Egan Bernal cerrará 2025 siendo el mejor ciclista de Colombia.

Sus participaciones sobresalientes en carreras de gran importancia del calendario, así como también en grandes vueltas, permiten que haya acumulado más puntos que cualquier otro nacional.

Instalado en el top 50 de los mejores del mundo está el del Ineos. Quien aparece como su más cercano perseguidor colombiano es Santiago Buitrago, a más de 30 casillas.

En este listado, quien la pasa bastante mal es Nairo Quintana, el cual se ve en el fondo del listado ocupando la casilla 470.

Colombianos en el escalafón UCI

35. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 1742.5 puntos.

74. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 1077.5 puntos.

109. Einer Rubio (Movistar) - 798 puntos.

111. Harold Tejada (Astana) - 795 puntos.

185. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) - 521.14 puntos.