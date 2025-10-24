Egan Bernal se desahogó y confesó algo muy personal sobre Tadej Pogačar: “Me da rabia”

Egan Bernal es otro de los ciclistas que ha sufrido por la implacable hegemonía de Tadej Pogačar en el ciclismo. El esloveno no tiene rival en el World Tour y este año dominó a su antojo la mayoría de competencias en las que participó.

En 2025, Pogačar consiguió 20 victorias en total. Las más importantes fueron en el Tour de Francia, el Mundial de Ciclismo y tres de los cinco monumentos.

Ni siquiera Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) ha podido contrarrestar el dominio del esloveno, que sigue imponiendo una autoridad que crece con el paso de los años.

Tadej Pogacar, ciclista esloveno del UAE Team Emirates | Foto: AP

Y es que Tadej Pogačar no afloja ni en la parte final de la temporada. Este mes se coronó campeón europeo, antes de ganar la Tre Valli Varesiine y el Giro de Lombardía con absoluta contundencia.

Egan Bernal fue uno de los que trató de competirle, pero fracasó en el intento ante una fortaleza que parece de otro planeta.

La confesión de Egan

Al respecto de lo que se siente correr ante Pogačar, el ciclista zipaquireño reconoció lo difícil que resulta mantener la motivación en medio de derrotas tan contundentes ante el mejor del planeta.

“Hace ver como que uno es malo”, dijo en entrevista con Win Sports. “Me da rabia porque uno va a tope, dándole, y este man arranca como si nada. Obviamente, va a ser el mejor de todos los tiempos. Es chévere competir contra él”, agregó.

Al margen de no poder seguirle la rueda, Egan considera que una figura así “es buena para el ciclismo” porque “nos empuja a todo el resto a mejorar”.

“Es chévere que nos haya tocado en la era de Pogačar”, insistió.

El colombiano también entró en la discusión sobre el presente del esloveno y lo que alguna vez fue el belga Eddy Merckx, quien parecía no tener rival en la historia hasta que apareció el líder del UAE Team Emirates.

“A día de hoy, yo creo que Merckx, pero yo creo que Pogačar puede estar ahí cerca”, completó.

🚴🇨🇴 ¡Quédate en silencio hasta que veas a un ciclista mejor que tú en tu PRIME!



Egan Bernal se animó a nuestra dinámica en #DespiertaWIN pic.twitter.com/1F3Ep9mnbI — Win Sports (@WinSportsTV) October 24, 2025

¿Reencuentro en el Tour?

Egan Bernal ya piensa en la próxima temporada, que podría marcar su regreso al Tour de Francia después de lo visto este año en las grandes vueltas.

Allí se podría encontrar con Pogačar, Vingegaard y el recién transferido Remco Evenepoel.

El ‘joven maravilla’ siente que este año pudo medirse de frente a los favoritos del pelotón y se siente listo para dar un paso más hacia el lugar que tenía antes del accidente de 2022.

La principal conclusión de la presente campaña es que pudo volver a la victoria, luego de coronarse campeón nacional de ruta y, más adelante, conseguir una etapa en la Vuelta a España.