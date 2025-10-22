Destierran a figura del ciclismo colombiano: se quedó sin equipo y el futuro le oscurece

El Movistar Team renovó a Nairo Quintana, pero dejó a la deriva el contrato de Fernando Gaviria. Según la prensa española, el velocista antioqueño no continuará y su futuro es incierto en el World Tour.

Gaviria llegó a ser uno de los mejores velocistas del mundo cuando corría para el Quickstep, sin embargo, los últimos años no han sido fáciles.

En UAE Team Emirates terminó relegado a las carreras menores, misma situación que le está sucediendo en la escuadra telefónica.

Ahora viene el momento de escuchar ofertas y definir su próximo destino, aunque no lo respalda una buena temporada. Este año no tiene victorias como profesional, algo que es fundamental para los velocistas de renombre.

En 2025 no disputó ninguna de las grandes, aunque el plan inicial era que apareciera en la Vuelta a España.

Su última aparición fue en el Tour de Guangxi, en China, del 14 al 19 de octubre. Aunque se metió en la disputa de las etapas llanas, no pudo vencer a un intratable Paul Megnier (Soudal-Quickstep).

Esa era su última oportunidad para convencer a los directivos del Movistar, que no ven viable la continuidad para el próximo año.

El problema es que están sonando otros velocistas y no parece quedar sitio para que Fernando Gaviria se mantenga, además de tener uno de los sueldos más altos de la plantilla.

Renovaron a Orluis Aular

En su lugar, la dirigencia del Movistar Team renovó a Orluis Aular. El venezolano dejó buenas sensaciones con su desempeño en las etapas al embalaje y tendrá una segunda oportunidad con mejores condiciones.

Aular ha realizado una gran temporada en su primer curso con los telefónicos. El venezolano ha tenido buenas actuaciones como el décimo puesto en la Clásica de Almería y en el Giro de Italia donde acabó varias etapas entre los cinco primeros. Con contrato hasta 2026, Aular ha ampliado su contrato hasta 2028, al igual que el ecuatoriano Jefferson Cepeda.

“Renovaciones clave”

Por su parte, los capitanes de ruta dentro del bloque, Jorge Arcas y Nelson Oliveira, han prolongado su vinculación dos temporadas más, con la opción de alcanzar los 12 años en el Movistar Team. Mientras que los veteranos Albert Torres y Nairo Quintana seguirán un año más para seguir aportando experiencia al conjunto ciclista.

En el equipo femenino la gran noticia es la renovación de la actual campeona de España, Sara Martín, hasta 2028. También lo ha hecho la brasileña Tota Magalhães, que finalizaba contrato la próxima temporada y que lo amplía por tres años más, asegurando su continuidad hasta 2029. Por último, la francesa Aude Biannic seguirá dos temporadas más.