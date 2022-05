El candidato preferido de Ramón Jesurún para dirigir la Selección Colombia

A pesar que desde la Federación Colombiana de Fútbol han sido bastantes cautelosos para elegir el que será el reemplazo de Reinaldo Rueda, varios nombres empiezan a perfilarse como candidatos firmes a tomar las riendas del equipo de cara a las próximas eliminatorias del año 2026.

Tanto del extranjero, como de lo local, han sido los estrategas que han sondeado para llegar al banquillo Tricolor. Sin embargo, ya varios han cerrado al puerta a esta opción, debido a los compromisos que tienen con sus respectivos equipos en este 2022. Y aunque hay otros que han dado sus argumentos para vestir los colores, la decisión final recaerá en la FCF.

Pero, ¿qué han dicho desde el máximo ente? Ramón Jesurún ha sido contundente en varias oportunidades, al manifestar que no se apresurarán en la elección el nuevo timonel. “Lo ideal es que el trabajo arranque en el segundo semestre de este año. Decir que esperamos hasta el Mundial es señalar a tres o cuatro candidatos que actualmente dirigen selecciones”, explicó en su momento.

Las características de ese estratega son otro de los obstáculos para le elección del reemplazo de Reinaldo Rueda. “Necesitamos una persona con capacidad de mando, que sepa llegarles a los jugadores, que conozca el fútbol colombiano y, preferiblemente, que haya dirigido selecciones”, indicó Jesurún.

La Selección busca el 'milagro' para conseguir el cupo de repechaje a Catar 2022 - Foto: AFP

A pesar de no tener un nombre de preferencia, en las últimas horas el periodista Daniel Angulo aseguró en el canal ESPN que Jesurún tendría un candidato para llegar a Colombia.

Según Angulo, el dirigente tendría en su baraja de opciones más cercana al entrenador Arturo Reyes, hombre que tuvo paso por las divisiones menores de la Tricolor y que conformó el cuerpo técnico del entrenador portugués, Carlos Queiroz.

Reyes se siente capacitado para tomar el mando

Reyes no duda en estar capacitado para llegar al banquillo nacional, así lo ha dado a entender en las últimas horas.

“Lo que nosotros hicimos fue traer una base de los jugadores que estuvieron en el Mundial anterior y darles oportunidad a unos que estaban en nuestra liga, y otros por fuera, que no se habían puesto la camiseta de la Tricolor. Ampliar el espectro para que el entrenador que llegara, que fue Queiroz, tuviera la posibilidad de ver esos cuatro juegos y llevarse una idea”, contó en su experiencia bajo el mandato del estratega portugués.

“Las cosas salieron bien, simplemente yo tenía claro que yo era el entrenador de la Sub-20 y mi propósito era llevar a un Mundial a esta selección, y una vez terminaron esos cuatro partidos, seguimos en la tarea”, agregó.

Aunque en su mente tiene un proyecto distinto a la Tricolor, Reyes no se cerró a la posibilidad, sentenciando que si “hay alguien que conoce el fútbol colombiano, soy yo”.

“Dirigir a la Selección Colombia es una distinción, es lo máximo para los entrenadores colombianos y no se le puede decir que no, pero creo que los tiempos no los veo tan claros. Estamos a la espera de encontrar una posibilidad y aspiro que antes de la fecha Fifa estemos encaminados en algún proyecto deportivo”.

El técnico sueña con llegar al banquillo tricolor. - Foto: Getty Images

Por lo pronto, desde la Federación han sido bastantes claros con respecto al futuro técnico de la Selección. En su carpeta hay varios nombres, pero se tomarán el tiempo suficiente para elegir al indicado y así soñar con un nuevo proyecto para llegar a otra cita orbital de fútbol.

Ahora bien, tras varios días sin noticias de la Selección Colombia y de su futuro luego del fracaso por no ir a Catar 2022, este sábado 7 de mayo la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) se pronunció para informar a los seguidores de un nuevo enfrentamiento amistoso en la fecha Fifa que tendrán los equipos en junio.

Aunque el equipo cafetero no hará presencia en la cita orbital, necesita con prioridad reunir al grupo para plantear los objetivos que tendrá, además del recambio que ayude a contribuir en la búsqueda de alcanzar títulos, y la clasificación al torneo más importante de países.

Con el anuncio de fecha, rival y estadio también se dio a conocer que el entrenador Héctor Cárdenas estará a cargo de la convocatoria y dirección del equipo.