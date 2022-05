El fulminante dardo de Carlos Antonio Vélez a Fernando Uribe tras polémica en el FPC

En el más reciente fin de semana, el fútbol colombiano tuvo que presenciar una nueva y dolorosa imagen para el deporte nacional, luego de que se viera en cancha del estadio Jaraguay de Montería únicamente a un equipo para la disputa de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2022-I.

Después de conocerse que su rival de turno, Independiente Medellín, no fuera a jugar a raíz del paro armado y la falta de garantías en materia de seguridad, un sinnúmero de reacciones se generaron y aún más, porque Jaguares se presentó en cancha con el fin de obtener los tres puntos.

En redes sociales, jugadores de otros clubes, manifestaron su solidaridad con los jugadores del poderoso, e incluso expresaron su inconformismo contra las dirigentes del Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El delantero de Junior Fernando Uribe fue uno de ellos, quien en su cuenta de Twitter arremetió con duro mensaje.

“Eso somos, así nos tratan, como esclavos. Impresentable. Por eso jóvenes, no teman tomar decisiones económicas, porque el juego va a querer manipularnos, mientras otros ganan dinero a costas de lo que nosotros generamos, haciéndonos creer que debemos hacerlo ‘por amor al arte’”, escribió el atacante.

Eso somos, así nos tratan, como esclavos.

Impresentable.

Por eso jóvenes, {no teman tomar decisiones económicas, porque el juego va a querer manipularnos, mientras otros ganan dinero a costas de lo que nosotros generamos, haciéndonos creer que debemos hacerlo “por amor al arte”} pic.twitter.com/hIE0x0tZbk — fernando uribe h (@FUribe20) May 8, 2022

Ante este polémico trino del jugador, varios usuarios estuvieron en desacuerdo, pues muchos le recordaron que su paso de Millonarios a Junior fue por dinero y no por amor al club.

Ahora bien, el trino más fuerte que se hizo sentir, fue el del periodista Carlos Antonio Vélez, quien fue por la misma línea del dinero, incluso reveló la millonaria suma que recibe el jugador. “Esclavo con remuneraciones superiores a los 200 millones mensuales y jugando poco…¡Cuántos harían más por menos!… ¿o no?”, dijo Vélez en su cuenta.

Esclavo con remuneraciones superiores a los 200 millones mensuales y jugando poco…Cuantos harían más por menos… o no ??? https://t.co/thtyARBhja — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) May 9, 2022

Cabe anotar que Uribe no ha tenido la misma participación en esta temporada con Junior que la que tuvo con Millonarios en el año 2021. Entre lesiones y decisiones técnicas, el delantero solo ha disputado 7 duelos de Liga BetPlay y ha logrado marcar un total de dos goles.

Por el contrario, con Millonarios disputó un total de 42 juegos en el año 2021 y anotó 23 goles, un poco más de medio gol por partido, siendo uno de los arietes más letales del país.

Presidentes de DIM y Jaguares en cruce de versiones

Nelson Soto, directivo del equipo de Montería aseguró en primera medida que: “El presidente del Medellín el día viernes me llamó para preguntarme ‘¿Cómo están las condiciones en Montería para el partido?’. Yo le contesté que las condiciones estaban perfectamente bien, que podía estar tranquilo, el alcalde le envió una carta al presidente de la Dimayor garantizando la seguridad y que el partido podría desarrollarse sin ningún inconveniente”.

“A mí el presidente del Medellín nunca me dijo que hiciéramos un aplazamiento del partido. Luego en la noche me entero en los medios que el DIM no viajaba a la ciudad de Montería porque no había las garantías de seguridad, cosa totalmente ajena a la realidad”, complementó.

A su vez, aseguró que de haberse presentado algún inconveniente o alerta, otra habría sido su decisión: “Pueden estar seguros que si se presentaban hechos en la ciudad de Montería que hicieran tomar otra decisión, Jaguares habría sido el primero en tomarla”.

Daniel Ossa, como representante del cuadro poderoso, dio a conocer otra versión sobre las negociaciones previas para el juego: “No es así. No tengo forma cómo argumentarlo, es un tema interno entre nosotros y Dimayor; adicional hicimos una llamada a Jaguares en las horas de la mañana en donde nos dijeron ‘aló, no me vaya a hablar del partido que aquí no está pasando nada’ y posterior a ello tratamos de comunicarnos con él en la tarde y no hubo respuesta”.

“Hubo dos cartas para el aplazamiento del partido a la Dimayor antes del partido y hubo negativa, nos servirán para hacer los descargos en el momento que sea requerido”, informó.

Defendió la postura de su equipo y añadió lo que deseaban conseguir: “Consideramos que hay un tema de fuerza mayor y lo único que pedíamos era un aplazamiento, dos tres días, buscar una fecha para jugar el encuentro. Dimayor propuso una cancha neutral, el señor de Jaguares se niega rotundamente a cambiar algo”.