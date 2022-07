“El fútbol femenino ha sido el bálsamo tras lo sucedido con el masculino”: Andrés Usme

Andrés Usme, técnico del América de Cali, sabe lo que es ser campeón en la Liga colombiana en un país en el que la inestabilidad en el torneo es una constante.

Ha alzado el trofeo en dos oportunidades, venciendo al DIM en el Atanasio Girardot y en el Pascual Guerrero al rival de patio, Deportivo Cali.

De la actual selección, clasificada a la final de la Copa América en Bucaramanga, mundialista y olímpica, dirige a Natalia Giraldo, arquera; Diana Ospina, extrema; Gabriela Rodríguez, volante, y a su hermana, Catalina Usme.

A SEMANA confirmó que la número 11 ha mejorado después de su golpe en el empeine y que tendrá toda la disposición de jugar la final contra Brasil.

Alzar el título es una de sus principales misiones y la razón por la que decidió quedarse en el país a jugar, así sea campeonatos de un mes. Se propuso ser la referente y lo logró. Ahora va por la Copa para demostrarle al mundo que en su tierra se pide dignidad a su profesión con resultados.

“Cata quiso quedarse en Colombia porque quiere trabajar por el fútbol femenino del país. No es por plata, porque le han ofrecido mucha. Hoy, ratifica eso con la Selección Colombia”, dijo a SEMANA.

América de Cali femenino es un caso de éxito, lo mismo que Colombia en todas sus categorías. Mundiales asegurados en la sub-17, sub-20, mayores y el oro panamericano en este año es la mejor forma de dar la pelea a los incrédulos dirigentes.

“Le voy a decir lo que nos dicen mis jefes. Ganen. Uno ganando pelea cosas. Se presiona a través de las acciones y resultados”, puntualizó Andrés Usme.

Ramón Jesurún se comprometió ante los medios de comunicación que la Liga en 2023 será de un año. Para Usme, es la respuesta a los resultados. La presión a lo que ve el mundo. Trabajo y éxito.

“Este es el año del fútbol femenino definitivamente, es para que abramos los ojos y entendamos que es una realidad en nuestro país, para seguirlo desarrollando con jugadoras muy talentosas”, apostó el DT del escarlata.

Sin embargo, cree que como la mayoría de cosas en el país, las decisiones se toman sobre la emoción y el momento.

“Aquí hacemos las cosas por impulso y emoción, como pasó con la postulación al Mundial. Sin tener nada estructurado, nadie va a invertir en donde no puedan ver su marca reflejada”, respondió contundente.

Por eso pide planificación para que las decisiones no lleven a cancelar la Liga como pasó para el segundo semestre de este año.

“Hubo falta de planificación, y si se plantea desde el principio, pasaría algo diferente”, comentó.

Conmebol quitó la obligatoriedad a los equipos masculinos de tener proyectos femeninos para participar en torneos internacionales como la Copa Sudamericana o Libertadores.

“El fútbol profesional existe por la Conmebol, si no, no existiríamos. Tenemos es que pasar de a obligación a la convicción. La plata estaba, pero los clubes no hicieron el esfuerzo”, dijo Andrés Usme refiriéndose a la última asamblea de la Dimayor en la que cancelaron la competencia profesional.

“En Colombia entran ingresos por fútbol femenino, que es donde llegan los recursos que descarga Fifa, pero todo se define en una asamblea y las personas que toman decisiones no tienen voluntad”, comentó sobre los presidentes de los clubes.

¿Quitar esa obligatoriedad indica la desaparición del trabajo para ellas en el balompié?

“Lo de Conmebol es una jugada que había que hacer, para saber el crecimiento del fútbol femenino. Si se apoyara con convicción, Colombia sería potencia en el fútbol femenino”, recalcó en SEMANA Andrés Usme.

Para el dos veces campeón con las escarlatas, contrario a significar una vergüenza que el país que organiza la Copa América no tenga Liga, quiere decir una oportunidad.

“Un proyecto imperfecto que empieza hoy a uno que no empieza. Tener la Copa América pone los ojos sobre nosotros”, aseguró y recalcó que incluso el torneo logró cambiar el discurso que rayaba en lo agresivo de las jugadoras cuando de pelear por su derecho se trataba.

“Nos falta planificación y vamos por buen camino. Calladitas, sin mensajes lastimeros, sin mendigar, se pusieron las pilas, trabajan juiciosas y pelean con resultados”, destacó.

2022 es año de mundial masculino al que Colombia no irá. Eso le da más peso a lo conseguido por las mujeres, aunque el comparativo parezca odioso o innecesario.

“El fútbol femenino ha sido el bálsamo tras lo sucedido con el masculino”, confirmó Andrés Usme.

El técnico paisa, en el Valle del Cauca, cree que Colombia en selecciones femeninas es el segundo mejor equipo del continente. Su próximo rival por el título lidera el ranking.

“Podemos ser campeones si salimos a competir muy duro, porque Brasil además de ser nuestro referente, no especula”, lo dijo desde su experiencia con la táctica.

En el gremio del fútbol, Andrés Usme ha sido uno de los técnicos mencionados a llegar a un cargo federativo. Sin embargo, sabe esperar su oportunidad.

“Me gustaría trabajar en selecciones, pero los caminos de Dios son perfectos. Mientras tanto, hago grande el sitio donde está”, cerró en SEMANA.