El fútbol playa colombiano también quiere su cupo al mundial; conozca más sobre este deporte

Wilfer José Toro Morales quiere que cuando se hable de La Guajira no sólo se referencie a Luis Díaz.

Este joven de familia humilde en Riohacha sueña con salir adelante por medio del deporte. Sin embargo, tiene que ganarse la vida y por eso reparte junto a su padre botellones y pacas de agua a tiendas, restaurantes y negocios de su municipio.

Antes de cumplir con las obligaciones del hogar, entrena desde las 5:30 a.m. y hasta las 7 de la mañana fútbol playa. Primero lo intentó en el balompié, pero no se destacó tanto como lo hace en el deporte que practica en arena lisa desde 2019, a tal punto que hace parte de la lista de posibles convocables a la Selección Colombia de esa disciplina deportiva que se juega con cinco jugadores, contando el portero y sustituciones ilimitadas. Se disputa durante tres períodos de 12 minutos. Si hay empate en el juego reglamentario, se agregan tres minutos y hay tanda de penaltis si persiste la igualdad.

Wilfer, nació el 6 de enero del 2001 y tiene nacionalidad colombovenezolana.

“Es un jugador con muy buena capacidad aeróbica, fuerte y con mucha potencia. Buen remate desde la arena y tiene buena proyección porque está joven. Aún le falta tener más competencia, pero tiene capacidades que si las desarrolla, lo pueden llevar lejos”, dijo a SEMANA Santiago Alzate, técnico de la Selección Colombia.

Es precisamente ´el profe´ Santiago el que lidera y adelanta junto a su cuerpo técnico conformado por Felipe Gutiérrez (AT), Carlos Ruiz (PF), Ana María Betancur (médica), Camilo Jiménez (Fisioterapeuta), Andrés Saldarriaga (Preparador de arqueros), Diego Osorio (Psicólogo), Paulina Sosa (Nutricionista) y León Echavarria (Utilero), veedurías en La Guajira, Barranquilla, Cali o Tolima para buscar jugadores jóvenes como Wilfer para los futuros microciclos de la selección y la convocatoria de 14 deportistas a finales de septiembre. La búsqueda continuará en Santa Marta, Coveñas y Neiva.

En cada región, ven un promedio de 30 jugadores. La idea es que en noviembre se seleccionen los mejores para los juegos de mar y playa en su primera edición en Santa Marta y lograr por primera vez en la historia la clasificación al mundial en marzo de 2023 con sede por definirse.

Colombia en el fútbol playa, ha logrado el cuarto lugar en el sudamericano sub 20 en 2017. Tercer lugar en los Juegos Odesur de Rosario, Argentina 2019 y el cuarto puesto en las eliminatorias al mundial de 2021.

Sus principales referentes son los capitanes Eduardo López, que han jugado en Portugal, Juan Osa y Alejandro Quintero en Estados Unidos y El Salvador.

El ranking de Sudamérica lo lidera Brasil, Paraguay, Uruguay, Colombia y Argentina. En la pelea por el top 5 van luchando fuerte Perú y Chile.

Colombia, que no logró el cupo a la Copa del Mundo de Catar, ya tiene tiquete a los certámenes femeninos del balompié en mayores y sub 17 de fútbol y acaba de tener una decorosa participación en el sub 20 de Costa Rica. El fútbol playa quiere lograr instalarse en el certamen orbital con jugadores como Wilfer.

¿Quién es el técnico de la Selección Colombia de Fútbol Playa?

Santiago Alzate, es profesional en entrenamiento deportivo y especialista en gerencia deportiva. Su experiencia en el fútbol playa la empezó a forjar en Antioquia en 2014. Dos años después fue jugador y entrenador en Suiza, donde quedó campeón. Como deportista estuvo en torneos de Estados Unidos, Trinidad y Tobago. Dirigió un club de segunda división en Portugal, fue asistente de la Selección Colombia, tuvo un primer ciclo como entrenador encargado hasta que en 2019 se apropió del proceso