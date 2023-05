El futuro de Messi da otro giro: volvería al Barcelona pero a préstamo por nuevo y sorpresivo pretendiente

Si faltaba algo para que la novela sobre el futuro de Lionel Messi diera un giro drástico era que entrara un tercero a la disputa entre Barcelona y Al-Hilal.

De acuerdo al diario L’Equipe, uno de los más importantes en territorio francés, el Inter de Miami, equipo de la MLS que pertenece al inglés David Beckham, es el nuevo aliado del Barça en la intención de vencer a Arabia Saudita y garantizar el ‘último baile’ del astro argentino en España, aunque sea en condición de préstamo.

El medio francés asegura que el cuadro estadounidense ha entrado en la carrera como alternativa a la ya casi asegurada victoria del Al-Hilal. La idea es que el Inter ponga el dinero para el nuevo contrato de Messi y lo preste inmediatamente al Barcelona por un plazo de 6 a 18 meses, es decir, la próxima temporada y algo más.

Este sería un ‘gana-gana’ para ambas partes, pues no solo aseguraría que el Barcelona pueda contar de nuevo con su ídolo, sino que el equipo de Beckham pueda disfrutar de sus últimos años como profesional en la MLS, coincidiendo además con la disputa de la Copa América en ese país a mediados del próximo año.

DRV PNK Stadium, casa del Inter de Miami - Foto: Inter Miami FC

Cabe recordar que los azulgranas han estado en contacto con la familia de Messi, pero hasta ahora les ha sido imposible poner una oferta sobre la mesa a raíz de los problemas económicos que atraviesan ante La Liga y que les impide entrar al mercado por el fair play financiero.

Hace unos días, el club presentó un plan de viabilidad en el que contempla una serie de movimientos para poder fichar jugadores en verano, sin embargo, está sujeto a una aprobación de La Liga que todavía no ha llegado.

Este sábado, Messi jugará su último partido en el París Saint-Germain ante el Clermont, en la fecha 38 de la Ligue 1, momento que su papá y representante marcó como el día en el que anunciarían su futuro.

En Europa aseguran que la familia y el propio futbolista tienen afán de decidir su próximo rumbo, por lo que el Al-Hilal pica en punta para llevárselo ante los problemas que hay en Barcelona para poderlo inscribir.

De hecho, este martes salió a la luz una declaración del presidente de la federación árabe en la que abre la puerta a la llegada de Messi a la misma liga en la que se encuentra Cristiano Ronaldo desde enero pasado. “Personalmente me encantaría ver a Messi en la liga de Arabia Saudita. Completaría el gran salto que se dio con la llegada de Cristiano Ronaldo”, dijo Yasser Al-Misehal a la televisión local.

Lionel Messi jugará su último partido con el PSG. - Foto: Getty Images

Xavi le abrió las puertas

A pesar de que el primero en la fila es el conjunto del medio oriente, en Barcelona no paran de soñar con el regreso del ‘10′ a España después de dos años jugando en el PSG por culpa del acuerdo que no se pudo concretar en 2021.

“Para mí no hay ninguna duda de que si Messi vuelve nos va a ayudar futbolísticamente. Así se lo he hecho saber al presidente. Yo no tengo ninguna duda, ninguna duda que nos va a ayudar, porque sigue siendo un futbolista determinante, porque sigue teniendo hambre, porque es ganador, porque es líder y porque además es un jugador diferente”, dijo Xavi Hernández, entrenador del equipo catalán.

El técnico aseguró que sí ha estado en contacto con él y le ha manifestado su bienvenida en caso de que quiera volver. “Sí, voy hablando con él. Sí que es verdad que ya hemos ganado en la Era post-Messi y eso tiene un mérito extraordinario, extraordinario. Igual no se valora, pero el miedo que teníamos los culés era cuando se marche Leo, ¿qué haremos? Pues el Barça ha sobrevivido”, dijo.

Lionel Messi está a punto de terminar su contrato con el PSG - Foto: REUTERS

Xavi considera que “es difícil ponerse en la piel de un jugador que lo ha ganado todo. Es difícil ¿no? No sé qué dudas podría tener. Quizá que ya es otro proyecto, qué futbolistas importantes que tienen muy buena relación como Busi y Jordi se marchan. No lo sé, no estoy en su cabeza”.

“Yo con la relación que tengo con él creo que yo he sido muy claro. Aquí tiene las puertas abiertas. Si él quiere venir, yo no tengo ninguna duda como entrenador, ninguna, ninguna. Creo que nos aportaría muchísimo. Por lo tanto, y ya he dicho en los últimos días cuando me preguntáis, depende básicamente de su decisión personal”, finalizó.