El impresionante record que impuso Linda Caicedo en los mundiales femeninos que parece imposible de romper

A la joven le preguntaron si es consciente del gran impacto que ha tenido gracias a sus actuaciones en el campo de juego: “Si soy sincera, no (dimensionar su impacto a nivel social en el mundo). Trato de disfrutarlo y si llego a pensar en eso entonces me meto presión. Sé lo que mis compañeras y yo movemos solamente con estar en la Selección y todas somos referentes. Todo ese apoyo no lo hemos ganado por la humildad, talento y alegría que tiene el colombiano, pero muy agradecida por el apoyo que me dan. No dimensiono lo que hemos hecho y lo que nos falta por hacer”.