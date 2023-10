El jugador colombiano que entró en el equipo ideal de LaLiga

En las últimas décadas, varios colombianos se han destacado en el futbol español. C omo fue el caso de James Rodríguez, cuando se convirtió en el 10 del Real Madrid en el que estuvo dos etapas entre el 2014 y el 2020. El colombiano disputó 125 partidos con los merengues.

El pasado fin de semana, se jugó la fecha número 8 de la temporada 2023/2024 en LaLiga y en el once ideal de la jornada, uno de estos cuatro colombianos apareció por su talento en la cancha: Luis Suárez.

No obstante, sus goles lo llevaron a formar parte del once ideal de la fecha ocho, según el portal Sofascore. Además, por su hat-trick, que lo marcó en los últimos cinco minutos del primer tiempo, lo nombraron el jugador de la semana. Lastimosamente, el colombiano se lesionó en ese partido y estará fuera de las chanchas un buen tiempo.

En el once ideal de la mencionada jornada comparte con: Filip Jörgensen, João Cancelo, Germán Pezzella, Gastón Álvarez, Sergi Cardona, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Largie Ramazani, Ángel Correa y Joselu.

La lesión de Luis Suárez

El partido del domingo entre el Almería y Granada estuvo cargado de emociones, ya que el primer tiempo finalizó con los tres goles de Luis Suárez y una ventaja que no se esperaba la remontada del visitante que dejó el marcador con un empate 3-3.

“No puede ser. No podemos ir ganando 3-0 al descanso y después que nos empaten. No sabemos lo que ha pasado. Hay que sacar esta situación y ya está. Esto es por el equipo, tenemos que estar juntos y trabajar para nosotros. Ahora parece que todo va en contra, espero que Luis Suárez esté bien, y esto lo vamos a sacar adelante”.