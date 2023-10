Video | Locura del colombiano Luis Suárez con el Almería: marcó triplete en cinco minutos frente a Granada

El Almería, cuyas piernas parecían temblar, vio cómo el Granada lograba una asombrosa remontada tras un mal equilibrio defensivo. Boyé conectó un largo pase de Miguel Rubio, Akieme no pudo mantener el fuera de juego, y Uzuni anotó un gol espectacular colocando la pelota en la escuadra.

“No puede ser. No podemos ir ganando 3-0 al descanso, y después que nos empaten. No sabemos lo que ha pasado. Hay que sacar esta situación y ya está. Esto es por el equipo, tenemos que estar juntos y trabajar para nosotros. Ahora parece que todo va en contra, espero que Luis Suárez esté bien, y esto lo vamos a sacar adelante”, destacó Ramazani tras el encuentro.