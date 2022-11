El legendario exjugador argentino Osvaldo Ardiles elogió a la Albiceleste en el Mundial

Today would have been Diego birthday. Here arriving at Heathrow to play in my testimonial game in 1986. 2 months later He was WC champion.

Hoy hubiera sido el cumpleaños de Diego.aqui arrivando para jugar en mi partido testimonial en 1986. 2 meses después era Campeón del Mundo. pic.twitter.com/h8E1wmNdG3