El peculiar apodo que le pusieron a Luis Fernando Suárez tras clasificar al Mundial

Sin duda alguna, el hombre del momento tiene nombre y apellido: Luis Fernando Suárez. El técnico colombiano firmó este martes –14 de junio– su tercera clasificación a un Mundial en toda su trayectoria como entrenador, al vencer con la selección de Costa Rica a la complicada Nueva Zelanda.

El cafetero se metió en las páginas doradas de la historia del fútbol con su trío de mundiales, puesto que este hito solo lo han logrado tres entrenadores.

Clasificaron más selecciones a un Mundial



🇧🇦Vahid Halilhodzic 🇨🇮🇩🇿🇯🇵🇲🇦

🇨🇴Hernan Dario Gómez 🇨🇴🇪🇨🇵🇦

🇨🇴Luis Fernando Suárez 🇪🇨🇭🇳🇨🇷 pic.twitter.com/dQXU9MFLdB — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 14, 2022

Tras la gesta conseguida en suelo catarí, los principales medios de Costa Rica exaltaron la gran labor de Suárez e incluso se atrevieron a ponerle un peculiar apodo por lo hecho con la selección centroamericana, pues pasó de estar al borde de la eliminación a comprar tiquetes a la cita orbital.

El popular diario La Nación de ese país se atrevió a apodar al colombiano como ‘el exorcista’, ponderando la resiliencia del entrenador que pasó por un sinnúmero de adversidades en este camino a Catar 2022. “El resurgir fue impresionante de la mano de Suárez, su labor es digna de admirar”, aseguró dicho medio.

“La clasificación fue una película de suspenso. De esas en donde el muerto aparece en la agonía del filme, destruyendo las teorías de todos en la butaca, reconstruyendo la historia a partir de lo accidental, de lo inverosímil, de la épica o, sencillamente, porque al guionista se le ocurrió que el final debía ser feliz”, se leyó en el artículo de este rotativo.

“Me quedo con ‘Luis Fernando Suárez, el exorcista’. El actor principal: una especie de monje tibetano, aferrado a la fuerza interior de su filosofía de vida. Con un inicio desesperante para todos, no sucumbió a las críticas ni tormentas y, en medio de la racha positiva, tampoco naufragó ante el elíxir de los halagos”, se agrega.

Luis Fernando Suárez, técnico colombiano clasificado a Catar 2022 - Foto: AFP

Líneas más adelante, en el texto se resalta el ímpetu que tuvo el técnico cafetero ante los cuestionamientos que se le hicieron por su llegada y durante la fase de eliminatorias. “Asediado por las dudas, parecía no tener respuestas. Apostó y perdió en los llamados, dudó en las alineaciones y caminó en la cuerda floja, pero evitando caer al vacío. De tal escenario en la primera fase eliminatoria, lo vimos recomponerse aferrado a los veteranos, descolando del viaje a muchos pasantes de la MLS, y apostando a chamacos que apenas dejaban sus mantillas y se ponían el uniforme de futbolistas”, se lee.

Sus palabras

Tras alcanzar el objetivo, en las declaraciones pospartido, el seleccionador cafetero declaró con sinceridad: “Es una obsesión que quería cumplir”.

A su vez, resaltó lo realizado en campo por sus dirigidos, que representaron a cabalidad las características propias de los costarricenses: “Lo que hoy hizo el grupo es una demostración de lo que es el costarricense, que nunca deja de lado nada, que se entrega 100 % y, lo único que me queda, es agradecer por estar acá y que los ticos disfruten”.

Con un calificativo que repitió en varias ocasiones de su intervención, destacó sin profundizar lo importante que había sido lograr el tiquete al Mundial, no solo para Costa Rica, sino a título personal: “Este grupo es espectacular, no puedo describirlo. Es un grupo humano espectacular, con estos jugadores es mucho más fácil hacer las cosas. Me siento feliz por mi país también. Nos costó, fue duro y lo importante es que ganamos”.

De cara al Mundial de Catar 2022, al ser consultado por la preparación y cómo afrontar el campeonato donde compartirá grupo con España, Alemania y Japón, indicó: “Tenemos mucho por crecer y hacer, pero creo que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo”.