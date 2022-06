Luis Fernando Suárez: memorable récord tras clasificar con Costa Rica a Catar 2022

La selección de Costa Rica disputará el sexto Mundial de su historia después de adjudicarse el último playoff ante Nueva Zelanda (1-0), gracias a un solitario tanto de Joel Campbell, que fue definitivo, pese a conseguirlo a los tres minutos de iniciado el partido.

El combinado dirigido por Luis Fernando Suárez aprovechó un disparo potente de Campbell para noquear a los neozelandeses, que intentaron de todo en los minutos finales, pero no pudieron batir al exmadridista Keylor Navas. El tico disputará el tercer Mundial de su carrera.

Los oceánicos no se dieron por vencidos hasta el final e incluso tuvieron varios remates, uno de ellos a cargo de Clayton Lewis, que estuvo a punto de forzar la prórroga en el estadio Mohammed Abdulla Hassan, sede del playoff entre el representante de la Concacaf (Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol) y de la OFC (Confederación de Fútbol de Oceanía).

Será el tercer Mundial consecutivo para la selección costarricense, que además se convierte en el primer rival de España en la cita catarí. Los de Suárez, integrantes del grupo E, arrancarán el Mundial ante la Roja el 23 de noviembre, a partir de las 17 horas.

🎙 "Lo que hoy hizo el grupo es una demostración de lo que es el costarricense, que nunca deja de lado nada, que se entrega 100% y lo único que me queda es agradecer por estar acá y que los 'Ticos' disfruten" Luis Fernando Suárez. 🇨🇷#ScoreMundial pic.twitter.com/Aaxnmw9lce — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 14, 2022

Uno de los artífices más importantes del paso de los ticos al mundial de Catar 2022 es su técnico, el colombiano Luis Fernando Suárez, que en su arribo fue bastante criticado por el panorama local del país centroamericano, pero a medida que fue dando resultados se ganó la confianza para recibir todo el apoyo de un país que vibra por su equipo nacional.

Tras alcanzar el objetivo, en las declaraciones pospartido, el seleccionador cafetero declaró con sinceridad: “Es una obsesión que quería cumplir”.

Luis Fernando Suárez, técnico colombiano clasificado a Catar 2022 - Foto: AFP

A su vez, resaltó lo realizado en campo por sus dirigidos, que representaron a cabalidad las características propias de los costarricenses: “Lo que hoy hizo el grupo es una demostración de lo que es el costarricense, que nunca deja de lado nada, que se entrega 100 % y, lo único que me queda, es agradecer por estar acá y que los ticos disfruten”.

Con un calificativo que repitió en varias ocasiones de su intervención, destacó sin profundizar lo importante que había sido lograr el tiquete al Mundial, no solo para Costa Rica, sino a título personal: “Este grupo es espectacular, no puedo describirlo. Es un grupo humano espectacular, con estos jugadores es mucho más fácil hacer las cosas. Me siento feliz por mi país también. Nos costó, fue duro y lo importante es que ganamos”.

Clasificaron más selecciones a un Mundial



🇧🇦Vahid Halilhodzic 🇨🇮🇩🇿🇯🇵🇲🇦

🇨🇴Hernan Dario Gómez 🇨🇴🇪🇨🇵🇦

🇨🇴Luis Fernando Suárez 🇪🇨🇭🇳🇨🇷 pic.twitter.com/dQXU9MFLdB — Jaime F. Macias (@Jaimefmacias) June 14, 2022

De cara al Mundial de Catar 2022, al ser consultado por la preparación y cómo afrontar el campeonato donde compartirá grupo con España, Alemania y Japón, indicó: “Tenemos mucho por crecer y hacer, pero creo que tenemos el tiempo suficiente para hacerlo”.

Para Colombia es un orgullo que el profesor Suárez haya logrado la clasificación con el seleccionado que actualmente dirige, no solo representa y habla de muy buena manera de su trabajo, sino también del desempeño de los estrategas colombianos al servicio de otros equipos en el mundo, dado que es el sexto entrenador nacional que alcanza una clasificación a una cita orbital. Los anteriores habían sido:

🇨🇴🗂 Técnicos colombianos en Copas del Mundo:



3️⃣ SUÁREZ (🇪🇨🇭🇳🇨🇷)

3️⃣ ‘Bolillo’ (🇨🇴🇪🇨🇵🇦)

2️⃣ Maturana (🇨🇴🇨🇴)

2️⃣ Rueda (🇭🇳🇪🇨)

1️⃣ Osorio (🇲🇽)

1️⃣ Pinto (🇨🇷) pic.twitter.com/6AFRihLJWb — Julián Capera (@JulianCaperaB) June 14, 2022

Jorge Luis Pinto (Costa Rica)

Juan Carlos Osorio (México)

Reinaldo Rueda (Honduras y Ecuador)

Francisco Maturana (Colombia)

Hernán Darío Gómez (Colombia, Ecuador y Panamá)

Luis Fernando Suárez (Ecuador, Honduras y Costa Rica)

Para finalizar, cabe resaltar que Suárez es el primer estratega colombiano, de los seis anteriormente mencionados, que disputará un mundial con tres selecciones diferentes, todas extranjeras. Recordando sus pasos por los campeonatos mundiales, con Ecuador (Alemania 2006) alcanzó los octavos de final, mientras que con Honduras (Brasil 2014) se quedó en la fase de grupos.