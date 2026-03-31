El penal de Bryan Cristante que dejó a Italia sin Mundial 2026: se alarga la maldición Azzura

Los repechajes europeos de la UEFA suelen ofrecer desenlaces inesperados al finalizar cada proceso eliminatorio. En las últimas ediciones, estos encuentros han tenido como protagonista recurrente la eliminación de la selección de Italia, equipo que atraviesa un periodo prolongado sin participar en la máxima cita del fútbol internacional.

Así fue la agónica tanda de penaltis que dejó a la selección Italia sin Mundial: dolor total

La última aparición del combinado italiano en el torneo de selecciones más importante del mundo ocurrió en el Mundial de Brasil 2014. En aquella ocasión, el equipo integró el Grupo D junto a Uruguay, Inglaterra y Costa Rica, quedando eliminado en la primera fase.

Desde entonces, la tetracampeona del mundo acumula 12 años de ausencia en la competición. Dado que el próximo certamen no se celebrará hasta 2030, la histórica selección italiana completará un periodo de al menos 16 años alejada del máximo torneo de selecciones.

Antecedentes de eliminación

Durante las eliminatorias de la UEFA para el Mundial de Rusia 2018, la Azzurra finalizó en la segunda posición del Grupo G, donde compitió con España, Albania, Israel, Macedonia del Norte y Liechtenstein.

Momento histórico. Bosnia clasificado. Italia afuera. Se mueve la cámara junto a todo el estadio. Los bosnios, en una corrida de gloria. Donnarumma, incrédulo, agarrándose la cabeza. Los italianos, derrotados en mira de cancha.



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Esta ubicación la obligó a disputar una serie de repechaje contra Suecia, selección que se impuso con un marcador global de 1 a 0, dejando a Italia fuera de la cita mundialista por primera vez en décadas.

Cuatro años después, en el proceso clasificatorio hacia Catar 2022, el equipo nacional ocupó nuevamente la segunda casilla, esta vez en el Grupo C, compartido con Suiza, Irlanda del Norte, Hungría y Lituania.

En la instancia de repesca, se enfrentó a Macedonia del Norte, rival ante el cual perdió por la mínima diferencia. Este resultado representó uno de los episodios más complejos en la historia deportiva del país transalpino al quedar fuera de dos mundiales consecutivos.

El desenlace hacia 2026

En la reciente fase clasificatoria para el Mundial de 2026, Italia se ubicó en el Grupo I junto a Noruega, Israel, Estonia y Moldavia, donde una vez más obtuvo el segundo lugar. Tras superar la primera fase del repechaje ante Irlanda del Norte, el equipo se midió ante Bosnia y Herzegovina en el encuentro definitivo por un cupo al torneo.

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En el desarrollo del partido, Moise Kean adelantó al conjunto italiano durante los primeros 15 minutos de juego. Sin embargo, cuando el resultado parecía sentenciado, el delantero Haris Tabaković igualó el marcador a falta de 10 minutos para el cierre del tiempo reglamentario. La paridad forzó la definición desde el punto penal, instancia donde la jerarquía histórica de Italia no fue suficiente para asegurar la victoria.

La tanda de penales inició con una ejecución errada de Francesco Pio Esposito. Posteriormente, con un marcador adverso de 3 a 1, Bryan Cristante falló su oportunidad, dejando al equipo sin margen de maniobra.

Finalmente, con el acierto de Esmir Bajraktarevic, Bosnia y Herzegovina aseguró su regreso a la Copa del Mundo y prolongó la crisis de resultados de la tetracampeona.