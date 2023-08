El Pibe Valderrama se planta por el fútbol femenino y le lee la cartilla de los dirigentes

Respaldo del ‘Pibe’ Valderrama

“No saquen más excusas. Dijeron que iban a comenzar a hacerlas (las ligas) de un año, luego que no. Estas muchachas ya se ganaron el campeonato decente, serio, fíjese usted que no tienen campeonato y todo lo que han hecho… Usted se imagina si tuvieran un campeonato serio”, remató el ex jugador de Unión Magdalena, Deportivo Cali, Millonarios, Junior y Medellín.

El Pibe Valderrama ya había defendido a las jugadoras

“No les quieren pagar los premios porque no son profesionales, que suelten algo para las peladas. Las peladas se lo ganaron, eso no son regalos, se ganaron el premio las peladas, que lo saquen, como van a salir que no hay premios”, expresó el ex jugador, quien dijo aquella vez que Linda Caicedo “era una crack”.