El posteo de la Premier League con el Wolverhampton de Jhon Arias al ver algo que no sucedía en 123 años en Inglaterra

Jhon Arias fue titular en el último partido del año del Wolverhampton en la Premier League, en una mitad de campaña para el olvido y con discretos números que llaman la atención en el fútbol mundial. No es solo eso, sino que se registra un caso especial que no se veía en 123 años de historia en el fútbol inglés.

Por la fecha 19 de la Premier League, los ‘Wolves’ fueron visitantes en Old Trafford y allí no pudieron conquistar su primera victoria de la temporada y cedió un empate que sabe a derrota. Lo curioso de todo es que es uno de los marcadores más importantes de la discreta temporada, en medio del caos que lo tiene prácticamente sentenciado al descenso en Inglaterra.

Fue empate 1-1 gracias a los goles de Joshua Zirkzee en Manchester United y Ladislav Krejčí en el Wolverhampton. Con Jhon Arias y Yerson Mosquera en la cancha, pese a la mediocre campaña en Inglaterra, los Wolves lograron las malas caras en el equipo local, que cierra el año 2025 en la sexta casilla de la Premier League y otra vez lejos de los primeros lugares donde están sus principales rivales en la historia.

El centrocampista inglés #38 del Manchester United, Jack Fletcher (izq.), intenta taclear al delantero colombiano #10 del Wolverhampton Wanderers, Jhon Arias (der.), durante el partido de la Premier League inglesa entre el Manchester United y el Wolverhampton Wanderers en Old Trafford, en Manchester, noroeste de Inglaterra, el 30 de diciembre de 2025. (Foto de Oli SCARFF / AFP) Foto: AFP

Prácticamente, Jhon Arias jugó todo el partido, pues fue sustituido al minuto 90+5 y fue el más incisivo en la zona de ataque, buscando el segundo gol y la agónica victoria que hubiera sido histórica para los Wolves. El club del chocoano cierra sin victorias en esta mitad de temporada y totalmente hundido en la tabla de posiciones, lo que forzó la reacción de la Premier League por el insólito suceso que protagonizó.

El posteo de la Premier League dedicado a los Wolves de Jhon Arias

En las redes sociales, la Premier League no dejó pasar el hecho histórico y hace eco a los 123 años en los que el fútbol inglés no registraba los pésimos números del Wolverhampton. En 19 partidos jugados, registran solamente tres puntos, producto de tres empates, cero victorias y 16 derrotas, con -29 en la diferencia de gol y prácticamente sentenciando el descenso a mediados del 2026.

Pantallazo X: @premierleague Foto: Pantallazo X: @premierleague

Además, la Premier anota el dato que es el primer punto de este equipo desde principios de octubre, donde solo venía registrando derrotas.

#Deportes | La reacción de Jhon Arias por el peor inicio de temporada en Premier en 123 años de historia: Posible regreso a Brasilhttps://t.co/L7gPCTyxL3 — Revista Semana (@RevistaSemana) December 31, 2025

Una campaña para el olvido que la Premier League no le pierde la mirada y donde Jhon Arias ha visto apagado su buen nivel por el rendimiento colectivo. Al volante ofensivo lo ficharon desde el Fluminense de Brasil como el jugador estrella, a cambio de 17 millones de euros. El chocoano no registra goles ni asistencias.