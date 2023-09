El propio Messi revela cómo ver gratis su próximo juego en la MLS

Lionel Messi es sin duda un jugador exitoso y rompe récords no solo de títulos, goles o asistencias. También lo hace con las marcas que lo patrocinan.

Mientras se recupera de un problema físico, como lo anunció tras la derrota del sábado ante el Atlanta United, el entrenador del Inter Miami, Gerardo Martino; confirmó y subrayó que su prioridad es preparar la final de la US Open Cup de final de mes.

“Entrenarán mañana y lo iremos viendo día a día. Nada nos cambia el panorama de cómo va a entrenar él (Messi). No tenemos urgencias. Si está bien y confiado puede llegar a jugar y si no pasa esto esperará unos días más”, avanzó Martino. “Esta derrota nos duele y nos quita posibilidades, pero no es determinante”.