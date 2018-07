“Me quedó el corazón partido en 50 millones de pedacitos”: el sentido mensaje de Frank Fabra

Este sábado se conoció que Frank Fabra sufrió una rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda por lo que no podrá participar en el Mundial de Rusia 2018. Es una grave baja para la Selección Colombia, que tenía al jugador de Boca Juniors como principal opcionado para titularizar en la posición de lateral derecho.

Esta grave lesión dejó por fuera al nacido en Nechi que tenía la esperanza de jugar su primer mundial a los 27 años. En un sentido mensaje en su cuenta de Instagram, el jugador se refiere a la difícil situación que atraviesa en este momento.

En la primera parte de la publicación, el jugador recuerda que soñó con estar en un Mundial desde que era niño. Además se refiere al Mundial pasado en el que se emocionó por lo hecho por sus compañeros.

En contexto: Frank Fabra se rompió el ligamento anterior cruzado y no estará en el Mundial

“El sueño de niño, la ilusión de un pueblo llamado Nechi. Eso con lo que soñabas cuando pequeño corriendo descalzo en las calles de Nechi. Cuando vibrabas al ver @cuadrado @jamesrodriguez10 las atajadas de @d_ospina1 las máquinas del medio @carlossanchez6 @abelaguilart las subidas de @camilozuniga18 @pabloestifer@santiagoarias13 entre otros en el mundial pasado”.

Luego se refiere al duro esfuerzo que hizo para integrarse al equipo nacional y el dolor que siente por no poder competir en el evento.

“Sólo había un propósito, ser parte de este sueño llamado mundial, luché, trabajé, me esforcé en mejorar lo fui consiguiendo día a día hasta estar aquí y hoy con el corazón partido en 50 millones de pedacitos me quedo en la puerta más cercana sólo a un paso me duele el alma”.

Además habla de que espera salir de este complicado momento y seguir el ejemplo de Falcao García, quien sufrió una situación muy parecida antes del Mundial de Brasil pero logró recuperarse a pesar de todas las adversidades.

“Pero tengo una fe poderosa un Dios que cada vez hace sentirme feliz y orgulloso un Dios que me levantará porque vengo de ese pueblo donde somos echados ‘palante’ de nacimiento y seré más fuerte porque ya hay ese ejemplo de superación y perseverancia es mi espejo ahora porque lo vivio @falcao y supo salir de ese difícil momento”.

Finalmente, agradece a su pareja Tatiana Gómez, a los miembros de la Selección y los aficionados por los mensajes de apoyo.

“Darle gracias a mi familia por siempre estar ahí, a @tatiigomez10 , mis amigos, cuerpo técnico e integrantes de la selección a los compañeros que sé que dejarán el nombre de este país por lo alto porque se lo merecen por que trabajan y luchan por esto. Quisiera decir miles de cosas pero no me alcanzarían las palabras. Gracias por todos los mensajes bendiciones a todos. El sueño no se acaba por que Dios es mi guía y mi camino”.

Falcao García, que sufrió la misma lesión hace cuatro años, fue uno de los que le mandó un mensaje de apoyo a Fabra.

- @frankfabra: Te acompañamos, estamos contigo. Espero que pronto puedas volver a las canchas y tengas una buena recuperación. Fe y esperanza para lo que viene. /// In this moment we are with you. We wish you a successful recovery. Faith and hope for what is coming pic.twitter.com/m93PZJ4gGf