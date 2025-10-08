Carlos Antonio Vélez no tuvo pudor con los errores de América: habló de “suicidio” en El Campín

América de Cali vive horas complejas luego de haber perdido en la noche del pasado martes antes Millonarios, en una nueva fecha de Liga BetPlay.

David González se jugaba un partido especial contra su exclub, así como también lo hacía Hernán Torres.

Ambos entrenadores tuvieron pasado con los equipos que enfrentaban, pero esta vez sus intereses eran cruzados y deseaban sí o sí ganar.

Millonarios le dio vuelta al marcador ante América. | Foto: Colprensa - Lina Gasca

Quien cayera en El Campín reduciría sus posibilidades de clasificar a las finales del torneo colombiano en el segundo semestre.

Por errores puntuales de Joel Graterol y un penal cometido por Daniel Bocanegra, los rojos pasaron en los últimos 15 minutos de ganar, a perder.

Hasta el 75′ el triunfo era del visitante, pero una mala maniobra del portero abrió el camino para que el rival lograse triunfar ante su gente.

De estas situaciones desafortunadas que vivió América en Bogotá habló Carlos Antonio Vélez.

En uno de los espacios donde el comunicador emite su concepto soltó su pudor: “América se suicidó anoche en dos jugadas increíbles, sobre todo la segunda”.

Aunque tuvo reparos para el elenco americano, precisó que lo de Millonarios fue también atípico: “A mí no me engañan, lo de ayer es un caso accidental”.

Aduciendo a la suerte el triunfo de los capitalinos, dijo también que: “Millonarios fútbol no tiene, suerte sí, Dios fue azul anoche”.

En otro de los trinos recalcó sobre lo mismo respecto a la victoria de los dirigidos por Torres: “Dios es azul, Millonarios alineó al que era en su momento más difícil“.

“¡KO y en la lona hasta que su rival se suicidó! ¡Linda historia! ¡El recuerdo del médico Bilardo, maestro por siempre y las copas a mano solo por ahorros!”, sumó a los comentarios del atípico clásico entre Millonarios y América.

¿Qué viene para ambos?

Millonarios tomó un respiro fuerte luego de haber salido victorioso ante América. Esos tres puntos los catapultaron en la tabla de posiciones a ser puesto 12.

Si bien siguen estando fuera del grupo de los ocho mejores, cada vez se reduce más el margen. Con seis fechas por jugarse están a tres del octavo clasificado.

Deportivo Pereira, Bucaramanga, Santa Fe, Once Caldas, Envigado y Boyacá Chicó son los próximos duelos en busca de meterse a los cuadrangulares.

Panorámica de los himnos entre Millonarios y América, por Liga BetPlay. | Foto: Colprensa

Esto le queda al América

Pese a la derrota, América mantiene vivas sus aspiraciones y deberá enfocarse en sumar los puntos restantes para seguir con opciones de estar en la fiesta de fin de año.

El calendario les da motivos para ilusionarse con que el objetivo es alcanzable; sin embargo, también presenta duelos ante rivales de peso que podrían complicar el camino.

El próximo 11 de octubre recibirán en casa a Equidad, en un encuentro programado para las 7:30 p. m. Luego afrontarán dos exigentes compromisos frente a Deportivo Cali (19 de octubre) y Junior de Barranquilla (25 de octubre).

Superado ese tramo, el panorama se aliviará con partidos ante Boyacá Chicó y Unión Magdalena, en teoría más accesibles.