Nómina confirmada de Colombia vs. Sudáfrica: decisión en la delantera para los octavos del Mundial Sub-20

César Torres decidió su equipo para enfrentar la fase final del certamen que se juega en Chile.

Redacción Deportes
8 de octubre de 2025, 6:45 p. m.
Colombia's head coach Cesar Torres fight for the ball during the 2025 South American U-20 football championship final round match between Colombia and Chile at the Br�gido Iriarte stadium in Caracas on February 13, 2025. (Photo by Edison GAMEZ / AFP)
César Torres, técnico de la Selección Colombia Sub-20 | Foto: AFP

Néiser Villarreal seguirá siendo el delantero titular de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial de la categoría que se disputa en Chile.

Para los octavos de final, ante la Selección de Sudáfrica se pensaba que podrían darse cambios por parte de César Torres, el entrenador, pero este le siguió dando la confianza al jugador, a pesar de no sumar goles hasta ahora.

Una de las opciones que podría haber tomado el cuerpo técnico era usar a Emilio Aristizabal, pero no fue así.

Quien milita en Fortaleza de la Liga BetPlay tan solo fue usado en el debut ante Arabia Saudita, de ahí para adelante quien ha sido el dueño de la posición es Villarreal.

Once de Colombia Sub-20 vs. Sudáfrica: Jordan García; Carlos Sarabia, Simón García, Yéimar Mosquera, Juan David Arizala; Jordan Barrera, Elkin Rivero, Kéner González; Joel Canchimbo, Óscar Perea y Neyser Villarreal.

El mediocampista colombiano #14 Jordan Barrera y el mediocampista noruego #10 Sondre Granaas luchan por el balón durante el partido de fútbol de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 entre Colombia y Noruega en el Estadio Fiscal en Talca, Chile, el 2 de octubre de 2025. (Foto de Raul BRAVO / AFP)
Jordan Barrera disputando parte del juego ante Noruega en el Mundial Sub-20. | Foto: AFP

Una de las novedades con respecto al último duelo de la fase de grupos lo presente en medio campo de la selección.

Jordan Barrera volvió a ser de la partida en lugar de Jose Cavadia, quien fue el que estuvo en el último juego ante Nigeria.

El talentoso surgido en Junior de Barranquilla, que ahora milita en Botafogo de Brasil, es uno de los encargados de la creación del juego ante los africanos.

Contexto: Inteligencia artificial dio ganador del Colombia vs. Sudáfrica en Mundial Sub-20: marcador final

Además de eso, su habilidad en el juego individual podría ser beneficioso para surtir de balones a los tres delanteros que tiene la Tricolor.

Hasta el momento los delanteros Perea, Villarreal y Canchimbo están en deuda. Solo el primer mencionado ha logrado celebrar en la cita orbital.

Se espera que la claridad en el juego de Colombia esté presente en los octavos de final, pues aunque se tenga buenos nombres, el rendimiento grupal sigue con tendencia a la baja.

YouTube video player

Torres como líder máximo del grupo por ser el entrenador, en la previa apuntó a la victoria para seguir rumbo al objetivo de la final y el título.

“No siento que haya nerviosismo, creo que cada vez estamos mucho mejor (…) ellos son quienes deben estar preocupados, nosotros respetamos al rival, pero vamos a salir a ganar el partido", aseveró.

Ya hay rival para los cuartos de final

Muy rápido se viene desarrollando el Mundial Sub-20 en suelo chileno. Dos de las ocho naciones que estarán en cuartos de final ya se decidieron.

Por una parte del cuadro, el seleccionado de México dio el batacazo al sacar a la local, Chile.

Entre tanto, el combinado de España sorprendió el día martes al dejar en el camino a Ucrania.

Futbol, Ucrania vs Espana. Mundial sub 20, Chile 2025. El jugador de Espana Pablo Garcia, derecha, marca un gol contra Ucrania durante un partido de eliminacion directa de los octavos de final del mundial sub 20 disputado en el estadio Elias Figueroa de Valparaiso, Chile. 07/10/2025 Andres Pina/Photosport Football, Ukrania vs Spain. U-20 World Cup Championship. Spain�s player Pablo Garcia, right, scores against Ukrania during a U-20 World Cup, round of 16 knock out match, at the Elias Figueroa stadium in Valparaiso, Chile. 07/10/2025 Andres Pina/Photosport (Photo by ANDRES PINA/PHOTOSPORT / Photosport via AFP)
España venció a Ucrania y espera rival del duelo de Colombia vs. Sudáfrica. | Foto: Photosport via AFP

Justamente ante los ibéricos es que Colombia debería verse en los cuartos de final, que están programados para jugarse el próximo 17 de octubre.

Este miércoles también desde la otra zona saldrán más países clasificados; Japón vs. Francia y Paraguay vs. Noruega se jugarán en horas de la tarde.

Marruecos vs. Corea del Sur y Estados Unidos vs. Italia se llevarán a cabo durante el jueves para definir los ocho mejores del mundo en la categoría Sub-20.

