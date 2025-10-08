Suscribirse

Si usted tiene este álbum panini, podrían pagarle una fortuna: hasta 5 millones de pesos

Un informe reveló los ejemplares mejor valorados por los coleccionistas, faltando pocos meses para otro Mundial.

Redacción Deportes
8 de octubre de 2025, 8:17 p. m.
Álbum Panini del Mundial Brasil-2014
Álbum Panini del Mundial Brasil-2014

Se acerca otro Mundial y con él la locura por llenar el álbum lo antes posible. Panini todavía no ha revelado precios y la fecha de lanzamiento, sin embargo, hay gran expectativa por la cantidad de láminas que saldrán, teniendo en cuenta que esta edición contará con 48 selecciones participantes.

Mientras llega el momento de comprar el nuevo álbum, los coleccionistas buscan por cielo y tierra los ejemplares de años anteriores.

Valora Analitik elaboró una lista de los álbumes mundialistas más caros que hay en el mercado y lo que podrían ofrecerle si tiene alguno de ellos guardado en la casa.

Entre más antiguo es más costoso, sobre todo si fue en ediciones donde participó la Selección Colombia. “El álbum de Francia 1998, por ejemplo, se cotiza hoy entre $500.000 y $670.000″, establece dicho medio.

“El álbum de Italia 90, el del icónico gol de Freddy Rincón, se cotiza hoy en día entre $ 450.000 y $ 550.000 en su versión original y completa. El valor del álbum de USA 1994 se mantiene en un rango similar, con ventas registradas entre $ 470.000 y $ 549.900 para ejemplares en óptimas condiciones”, agregaron.

Album del mundial Panini
Álbum del Mundial Catar-2022.

Un álbum de 5.200.000

La cosa cambia si son álbumes únicos, es decir, cuentan con detalles que lo diferencian de los demás.

La firma de un jugador podría elevar el precio del ejemplar. “También existe una oferta de un álbum del Mundial Italia 90 firmado por algunos jugadores en $ 5.200.000. Esto demuestra que un elemento de autenticación puede aumentar el valor en más de diez veces su precio base como álbum completo”, indica Valora Analitik.

Los álbumes de Brasil-2014 y Rusia-2018, en los que participó la Selección Colombia, todavía no tienen valor de coleccionista, pues hay gran cantidad de ediciones disponibles en internet y puestos de venta.

Estos son los valores que podrían pagarle por un álbum Panini:

  • Italia-1990: $ 450.000 – $ 550.000
  • Estados Unidos-1994: $ 380.000 – $ 550.000
  • Francia-1998: $ 500.000 – $ 670.000
  • Brasil-2014: superior a $ 250.000
  • Rusia-2018: cerca de $ 200.000
Así será el álbum Panini de la Copa América.
Imagen de un aficionado pegando láminas del álbum panini

¿Qué es el álbum Panini?

La historia de este fenómeno comenzó en Italia en 1970, año en que Panini lanzó su primer álbum dedicado al Mundial de México-70, en plena época dorada de Pelé.

Desde entonces, cada edición mundialista ha tenido su propio álbum, convirtiéndose en un objeto de culto tanto para coleccionistas como para nuevas generaciones de hinchas que se reúnen en sitios públicos para intercambiar figuras e incluso venderlas al mejor postor.

La fiebre por el panini llegó a Colombia en el Mundial de España-82, aunque se consiguen piezas de México-70 y Argentina-78 a través de coleccionistas.

A partir de los años 90, se multiplicó la comercialización de dicho producto en las tiendas locales y ahora mismo se pueden conseguir en los barrios populares de la ciudad, al igual que en supermercados de cadena que firmar alianza con la marca italiana.

