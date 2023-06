El talento ignorado: brilló en Rusia, pero aún no recibe oportunidad en la Selección Colombia

El anuncio por parte de la Selección Colombia encabezada por el técnico Néstor Lorenzo de los convocados para hacer parte de los duelos ante Irak y Alemania el próximo 16 y 20 de junio, hizo que algunos seguidores del plantel no estuvieran de acuerdo con el listado, debido a que varios jugadores se encuentran disputando la liga colombiana y otros que se han destacado en el fútbol internacional no han sido tenidos en cuenta para estos juegos de preparación de cara al futuro inicio de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

Uno de los jugadores que brilla por su ausencia y que se ha destacado en el fútbol ruso es Jhon Córdoba, delantero del conjunto Krasnodar y que sin duda es uno de los mejores delanteros que tiene el país en los ultimos meses.

Jhon Cordoba de Hertha BSC controla el balón durante el partido de la Bundesliga entre Hertha BSC y TSG Hoffenheim en el Olympiastadion. (Photo by Boris Streubel/Getty Images) - Foto: Getty Images

En la temporada, el nacido en Istmina, Chocó, ha anotado en veinte oportunidades en los 37 partidos en los que ha tenido protagonismo entre la Copa y la Liga de Rusia. Además, el delantero que viste la camiseta con el número 9 ha contribuido con diez asistencias.

Gracias a sus goles y asistencias se ha logrado destacar en el fútbol internacional, recientemente fue nombrado el mejor jugador de su equipo en los meses de abril y mayo. Sus estadísticas partido a partido junto a su gran momento futbolístico lo postulaban como uno de los jugadores que sería tenido en cuenta para esta convocatoria, sin embargo, Néstor Lorenzo tomó la decisión y no fue llamado para disputar los dos partidos amistosos junto al combinado patrio.

El periodista Juan Cortés se unió a las críticas ante el no llamado de Jhon Córdoba y comentó en sus redes sociales que no entendía por qué el jugador no era tenido en cuenta para este proceso.

Jhon Córdoba se ha destacado y ha sido el mejor jugador de su equipo en los últimos dos meses. (Photo by Matthias Kern/Getty Images) - Foto: Getty Images

“No me desagrada la convocatoria de Néstor Lorenzo, pero si el tema es por meritocracia ¿cómo puede ser que un jugador como Jhon Córdoba no tenga siquiera una oportunidad? 36 partidos en Rusia esta temporada, 20 goles, 10 asistencias. Jugador del mes de mayo. No lo entiendo”, manifestó el comunicador.

Recordemos que Córdoba salió de las divisiones menores del Envigado e hizo su debut profesional en el 2011 con este mismo equipo. Un año después dio el salto para el fútbol internacional y fue fichado por el Jaguares de Chiapas en México y tras jugar durante cerca de un año, fue cedido en condición de préstamo al Espanyol en el viejo continente con un valor cercano a los 3,5 millones de euros. Su camino no se quedaría en España y para el verano del 2015, el colombiano estaría disputando la Bundesliga inicialmente con el Mainz donde aportó diez goles, luego pasó al Colonia y allí en 78 partidos anotó en 33 ocasiones.

Jhon Córdoba, el próximo domingo 11 de junio, enfrentará con su equipo la gran final de la Copa de Rusia ante el CSKA de Moscú. (Photo by Boris Streubel/Getty Images) - Foto: Getty Images

Su trayectoria se vería marcada por la contratación en el Hertha de Berlin y durante la temporada 2020-21 estuvo presente en 21 encuentros. Finalmente, desde el año 2021 hace parte del equipo ruso, donde ha logrado destacar en las dos temporadas que ha estado presente.

El pasado sábado (3 de junio) el delantero estuvo en acción durante el partido válido por la jornada 30 de la Liga Premier de Rusia e ingresó para la parte complementaria y tan solo le bastaron algunos minutos para abrir el marcador a favor de su equipo, el Krasnodar que se enfrentaba en condición de visitante al Ajmat. Finalmente, el encuentro terminó en igualdad a dos goles y el equipo de Jhon remató la liga sumando un punto que lo ubicó en la sexta posición con 48 unidades. El Zenit se proclamó campeón de la temporada 2022-23 al cosechar 70 puntos en los 30 juegos disputados.

Vea aquí la última anotación del colombiano en el fútbol ruso

Aunque la liga ya terminó, Jhon Córdoba seguirá en acción junto a su equipo el próximo domingo 11 de junio al enfrentar en la gran final de la Copa de Rusia al CSKA de Moscú, en el que el colombiano seguramente estará en acción y podría estar conquistando un nuevo título con el Krasnodar.