El ‘Tino’ Asprilla lanzó fuertes críticas contra la selección de Qatar, tras perder ante Ecuador

El lunes 20 de noviembre la selección de Ecuador salió con toda la energía y calidad necesarias al terreno de juego del estadio Al Bayt para derrotar dos goles por cero a la escuadra anfitriona de la Copa del Mundo.

Las dos anotaciones fueron obra del atacante Enner Valencia, quien en el segundo tiempo del duelo se retiró del campo por una lesión. En el otro juego por el grupo A, Países Bajos también venció dos tantos contra cero a Senegal.

Luego de la derrota de Qatar, que mostró un pésimo nivel, muchos periodistas y exjugadores que hacen parte de diferentes programas de medios nacionales e internacionales salieron a criticar duramente al equipo organizador del Mundial.

Uno de estos fue Faustino Asprilla, quien no se guardó nada y habló en el programa F 360 de ESPN Colombia sobre la presentación de Qatar. Según el ‘Tino’, esta escuadra “no jugó horrible, es que no saben jugar, simplemente no saben jugar (...) Juegan bien con los del mismo nivel de ellos, ¿en Asia con quién juegan? Con los del mismo nivel de ellos (...) ¿Y qué hizo aquí? Metieron 10 jugadores atrás (…) Ustedes hablan porque Colombia les ganó 1 a 0, pero yo me acuerdo de ese partido, le crearon 40 oportunidades de gol. Que Duván estaba, mejor dicho, eso es otra cosa. No hicieron un tiro al arco”.

De igual manera, el exjugador de la Selección Colombia dijo que Gustavo Alfaro, entrenador de Ecuador, tuvo que salir por más goles, con más agresividad. “Tenía que perder y los tenían que ‘recontragolear’. Uno se da cuenta, yo no soy entrenador, pero si mi equipo no ha sufrido ni siquiera un tiro al arco, no pasaban de la mitad de la cancha y voy a sacar al delantero, no (…) Meta al otro delantero, al que metió de último. ¿No llevó un ‘pelado’ que juega en segunda división? ¿Por qué no lo puso de una? Lo tenía para ponerlo y seguía con el equipo,”, concluyó el ‘Tino’.

Las predicciones del Pibe Valderrama para el Mundial de Qatar 2022

Además de los miles de hinchas que siguen llegando al país árabe desde diferentes naciones del planeta, muchas figuras del fútbol, que ya están retiradas, también arriban al territorio ubicado en Oriente Medio.

Algunos de ellos se suman a la fiesta del Mundial por cuenta propia, pero otros, en su mayoría, son invitados por la organización o por distintos medios de comunicación para que le den un toque de calidad y de historia a cada uno de los productos que realicen allí con respecto a la Copa del Mundo.

Uno de ellos es el gran Pibe Valderrama, un deportista que le dio una gran cantidad de alegrías al país cafetero. Y aunque el combinado patrio no clasificó al Mundial de Qatar 2022, esto no le impidió al Pibe para acompañar al grupo de periodistas argentinos de Fútbol de Primera, los cuales realizan programas radiales a diario hablando de la cita orbital y, claramente, de la albiceleste.

En la cuenta oficial de Instagram de Fútbol de Primera, publicaron un reel del Pibe Valderrama en el que este daba sus predicciones con respecto a la cita. Además de generar sorpresa, el cafetero causó gracia con algunas respuestas.

El exfutbolista del Valladolid dijo que el campeón sería la selección de Argentina. En lo que corresponde al subcampeón, señaló que “subcampeón no sé, porque no sé con quién se va a encontrar todavía”.

Para el Pibe, el mejor jugador será Messi, el máximo goleador terminará siendo Lautaro Martínez. También dijo que la revelación será Uruguay y cuando le preguntaron por la decepción, dijo que, “esa no sé”. Valderrama y sus ocurrencias.