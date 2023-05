‘El Tino’ habla sin tapujos sobre el racismo y revela cómo lo enfrentó: “Hacerme el pendejo”

El racismo es un fenómeno social que se ha vivido en todo el mundo desde hace cientos de años, pues son costumbres que han pasado de generación en generación, y, aunque hay quienes han roto esa cadena, hay otras personas que siguen perpetuando dicha mala práctica, pues a fin de cuentas se trata de seres humanos.

Recientemente, el caso de racismo más mediático, es el ocurrido contra el futbolista brasilero Vinícius Júnior, ocurrido en el partido en el que el Real Madrid fue derrotado por el Valencia (1-0).

Junior, considera que ha tenido “una sorpresa desagradable” en cada partido de La Liga que ha tenido que jugar a domicilio y asegura que “no son casos aislados” sino “episodios continuos en varias ciudades de España”, lamentando que no se estén tomando medidas ni contra los implicados ni contra los clubes.

Sobre el particular, Faustino ‘el Tino’ Asprilla, se mostró muy analítico durante el programa Equipo F del canal ESPN Colombia, quien manifestó ante el cuestionamiento sobre si fue víctima: “Sí, claro. Me pasó constantemente en Italia”.

“Cuando llegué al Parma, en el único estadio de Italia en el que no me gritaban cosas y que no me hacían ese tipo de sonidos (buuh), era en el de Parma. Pero yo salía (y en las calles sí vivenciaba eso) y me tocaba convivir con eso diariamente en una cancha de fútbol”, expresó.

“Para mí lo mejor siempre fue hacerme el pendejo… Entrar a la cancha, jugar fútbol y cambiar eso, tratar de convertir eso en aplausos, que fue lo que casi siempre me pasó”, continuó diciendo.

De igual manera, el exfutbolista de la Selección Colombia afirmó que “si le hubiera dado la importancia que le está dando Vinicius hoy en día, desafortunadamente van a seguir haciéndolo”. Pues, de acuerdo con el comentarista, esto se va a seguir presentando.

Asimismo, dijo que cuanta “más importancia Vinicius le dé a esta gente, los estadios más le van a gritar estas cosas porque eso no va a terminar. A no ser que la FIFA o LaLiga Española mande una sanción drástica para toda esta gente”.

Por su parte, Óscar Córdoba manifestó que sí lo había vivido en Argentina al llegar, pero que no había sido algo de mayor gravedad, sino que había sido algo sin ningún tipo de presión: “Me decían que cuenta edad le llevaba a Maradona”.

El exfutbolista destacó que lo correcto es no centrar los ojos y la atención en las personas que insultan, sino que se debe respetar, entendiendo que “todos somos iguales, llámese español, francés, italiano, alemán y más con lo globalizado que está el mundo hoy, nos tenemos que dar cuenta que acá encontramos personas de otras latitudes que en nuestra vida nos imaginamos que íbamos a tener extranjeros viviendo en Colombia”.

Mientras que Carlo Ancelotti, terminado el juego válido por la jornada 35 de LaLiga de España, manifestó: “Nunca vi un estadio entero siendo racista y gritando mono, mono, mono”.

“Es inaceptable, LaLiga española tiene un problema que no es Vinicius. Él es la víctima. ¿Qué hay que hacer? No se puede jugar al fútbol así. Diría lo mismo si hubiéramos ganado. Es demasiado grave. Insultan todo el tiempo a Vinicuis y luego le sacan roja”, completó Ancelotti, refiriéndose a la expulsión que vio el brasileño al 90+7 por un altercado con el jugador del Valencia Hugo Duro.