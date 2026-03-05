Deportes

El valor de las plantillas de Atlético Nacional y Millonarios: Abismal diferencia entre azules y verdes

Atlético Nacional y Millonarios jugaron uno de los partidos mas importantes del año.

5 de marzo de 2026, 9:36 p. m.
Imagen del partido de playoffs de la Copa Sudamericana 2026 entre Atlético Nacional y Millonarios. Foto: David Jaramillo / Colprensa

Unos lloran, otros celebran. Era el juego del año para Millonarios y Atlético Nacional. Estaba cantado que el perdedor iba a salir muy golpeado y con gran fracaso de por medio. Por su parte, el ganador clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El gigante verdolaga asomaba como el gran favorito a la victoria, por la localía en el Atanasio Girardot y el poder de su nómina.

Al final, las heridas le comenzaron a salir a Atlético Nacional, que se presentó en el juego del año con un joven entrenador como Diego Arias, un ídolo de la institución y campeón de la Copa Libertadores en el 2016. Sus buenos números en la Liga Betplay le dieron algo de confianza, pero las sospechas de muchos se hicieron realidad.

Favoritismo, gran nómina, pero el técnico pareciera que no estaba a la altura de la situación. Millonarios, mientras había zozobra con Diego Arias, cambió las cosas rápidamente y contrató a un experimentado como Fabián Bustos y dejó una grata presentación en Medellín para clasificar a la fase de grupos. Su proceso en el embajador toma un envión anímico importante.

Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. Foto: Oficial Millonarios

Con el gol digno de Premio Puskás de Rodrigo Contreras al minuto 21, comenzó el festín de Millonarios y Nacional quedó pálido y se le acabó la gasolina no solo con la apertura del marcador, sino con la joya que en el mismo Atanasio Girardot le anotaron. El local no tuvo reacción y se fue al piso. La millonaria nómina no pudo responder y rápidamente muchos jugadores se resignaron con la derrota.

Diferencia de los valores de las nóminas de Millonarios y Nacional

Por esta razón, el triunfo de Millonarios también hace bulla en el continente. No solo por vencer a su eterno rival en Colombia, sino por lo que significa batir a la nómina más prestigiosa y cara del país. Los directivos de Atlético Nacional trajeron varios futbolistas de renombre en el anterior mercado, le apostaron a la continuidad de Alfredo Morelos, pero eso no les bastó para alcanzar el primer objetivo del año.

Atlético Nacional - Millonarios, fase previa de la Copa Sudamericana 2026 Foto: David Jaramillo

Según datos de Transfermarkt, Nacional es la nómina más cara del país con un valor de 23.2 millones de euros, siendo Cristian Arango el jugador mas costoso con 6 millones de euros por sus derechos deportivos. La segunda más cara es la de América de Cali, que cuesta algo más de 16 millones de euros.

Ranking de los más caros de Colombia. Foto: Transfermarkt

Millonarios ni siquiera aparece en el Top 5 y es la sexta más cara con un valor de 11.8 millones de euros, siendo el defensa Andrés Llinás su jugador más costoso (1.4 millones de euros), le sigue Rodrigo Contreras (1.2). Al equipo azul también lo superan el Junior (tercero más caro en la Liga Betplay), Santa Fe y el Medellín.

¿Cuándo es el sorteo de la fase de grupos de Copa Sudamericana?

Según el cronograma de la Conmebol, el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana se realizará el próximo 19 de marzo en Paraguay, a partir de las 5:00 pm hora colombiana.

Noticias Destacadas