Elon Musk ahora se mete en otro escándalo mundial, por polémica con boxeadora en París 2024

True or let her deny it https://t.co/z3OulP5eKJ

Este año, Carini aseguró tras su retiro: “No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: ‘Paren’. Era mejor no seguir. Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor”, manifestó Carini, aclarando luego que no se trataba de asumir a su rival como hombre, sino de la potencia de sus golpes.