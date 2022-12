¡Emocionante! Clasificación de Argentina a final del Mundial desata lágrimas en el narrador Pablo Giralt: “Gracias, Dios”

El fútbol es más que correr detrás de una pelota, es sentir cada grito de gol en las venas. El fútbol es no ocultar las lágrimas que genera ver a la selección clasificar a la final de una Copa Mundo; si no, que lo diga el periodista Pablo Giralt, quien se conmovió mientras narraba el triunfo de Argentina sobre Croacia en Qatar 2022.

Segundos antes de que finalizara el compromiso en el que los dirigidos por Lionel Scaloni vencieron por goleada al conjunto balcánico, para conseguir su sexta clasificación a la final de un Mundial, Giralt tomó el celular para grabar su narración del partido y compartir con sus seguidores en Twitter la emoción que le generaba.

“Llega la última al arco y se va a terminar. Señoras y señores, estamos en la final del mundo. Estamos en la final del mundo. Señoras y señores, en la final del mundo del domingo, contra Marruecos o contra Francia. Gracias, Argentina de mi corazón, de mi vida. Gracias, Dios, por este momento inolvidable. Vamos, Argentina. Estamos en la final”, narró Giralt con una voz que salía del alma.

Pero el periodista no se detuvo ahí: agradeció a Lionel Messi, el máximo goleador de Argentina en los mundiales, y al resto de futbolistas por la hazaña. No es para menos, ocho años atrás estuvieron cerca de celebrar su tercer título en el máximo certamen del balompié, pero Alemania los venció en el último partido para quedarse con la gloria.

“No se puede creer. Gracias, Messi. Se lo merecen los demás también por dejarlo todo tantos años. Vamos, Argentina de mi vida, el domingo en la final. Esperando el título, pero ya está, ya está. Vamos, Argentina, vamos”.

ESTAMOS EN LA FINAL DEL MUNDO. TE AMO ARGENTINA DE MI CORAZON. 🇦🇷❤️🙌 pic.twitter.com/QXlwE3BSEl — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 13, 2022

Luego, más tranquilo, Pablo Giralt se disculpó por el cansancio reflejado en su apariencia física, debido a lo que significa cubrir un Mundial, aunque también se mostró contento por el partido que disputó su selección.

“Un camión por arriba me pasó. No doy más, estoy destruido, estoy agotado, pero estoy profundamente feliz por esta clasificación de Argentina a la final de la Copa del Mundo. Es el primer partido que Argentina no sufre en el Mundial. Ante un rival de una jerarquía enorme como Croacia, Argentina manejó el partido”, comentó frente a las cámaras de DirecTV Sports.

Así mismo, contó cuál fue el momento del partido que le arrebató la calma mientras narraba, fue el penalti que con lentitud pitó el árbitro del compromiso. Apenas instantes después, Lionel Messi lo cambió por gol. Argentina, Sudamérica y los fanáticos de ‘La Pulga’ lo celebraron a rabiar.

“Una genialidad de Enzo Fernández para Julián Álvarez a quien le cometen penal, pero el árbitro pitó raro. Se paró frente al punto penal. Quedé: “¿Qué pasó?”. Había duda, dejó seguir la jugada, fue un momento de zozobra, de sufrimiento, pero al final Messi va a patear el penal, le rompe el arco al atajador de penales número uno del Mundial hasta ahora”, comentó.

💪 La emoción del líder @giraltpablo en el inicio de Mundial Total por la final que jugará Argentina.



¡Súmate en DSPORTS, @DGO_Latam y YouTube -> https://t.co/yikyUhKjUP!#CatarEnDIRECTV pic.twitter.com/yzZxfVDBk3 — DSports (@DSports) December 13, 2022

Será hasta la tarde del miércoles 14 de diciembre que Argentina conozca el rival con el que se enfrentará por el título, Marruecos o Francia.

Historial de partidos Argentina vs. Croacia