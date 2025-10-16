DEPORTES
En Argentina no sueltan a Colombia tras la derrota en el Mundial Sub-20: recuerdan algo que hizo Petro
El combinado Tricolor cayó 1-0 ante Argentina que avanzó a la final del Mundial Sub-20.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Selección Colombia Sub-20 sufrió este miércoles en la noche una dura derrota en el Mundial de esa categoría. El combinado Tricolor cayó 1-0 ante Argentina en semifinales, permitiéndole a los ‘gauchos’ avanzar a la final que disputarán ante Marruecos.
En un partido emocionante en el estadio Nacional de Chile, Colombia pudo haberse ido adelante en el primer tiempo, pero no lo aprovechó. Al final, sobre el minuto 72, Mateo Silvetti marcó el único tanto que le permitió a los gauchos regresar a una final, después de su consagración en Canadá 2007.
Como era de esperarse, la prensa argentina no ha dejado de burlarse de la derrota de Colombia y, algunos medios de ese país, como el Diario Deportivo Olé, han hecho publicaciones bastante polémicas en las redes sociales.
Entre esas, una publicación en la que recuerdan el día que el presidente Gustavo Petro decretó día festivo, el lunes 15 de julio de 2024; lo anterior, posterior a la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, que también terminó 1-0 a favor de los dirigidos por el técnico Lionel Scaloni.
En pocas palabras, los del Diario Olé se burlaron por el hecho de que, esa vez, el presidente Petro decretó el día cívico sin que se hubiera jugado la final de la Copa América que al final perdió Colombia.
Por lo tanto, a través de redes sociales, dicho medio argentino compartido el siguiente mensaje, hoy jueves 16 de octubre: “Al menos hoy no tuvieron que lamentarse por haber decretado FERIADO antes de jugar”.
Junto al mensaje, una imagen del colombiano Kener González, golpeado tras la derrota ante Argentina por la mínima diferencia.
Tras la publicación del Diario Olé, algunos internautas comentaron: “Colombia jugó sin el goleador y sin sus figuras, y la de mayores no volvió a ganarnos. Argentina se volvió un rival vencible para Colombia después de la Copa América; Que celebren y sean felices porque el único deporte que los va a hacer felices, el fútbol, ante un país tan pobre, a nivel mundial, que solo el fútbol les puede dar esa felicidad. Nosotros como colombianos ya lo hemos ganado todo a nivel de país y deportivo; Sos re picante CM, cargando al Sub-20 de Colombia; Basta, que todavía falta la final. Por cierto, felicidades a Marruecos por la Copa Sub- 20: Diario Olé, deberían darle clase de jugar limpio al fútbol y el árbitro les regaló una tarjeta, debió ser roja y no la dieron”.