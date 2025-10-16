Caída de Colombia Sub-20 generó molestia del Pibe Valderrama: a grosería corrida en video

Carlos Valderrama puede ser de los exjugadores de la Selección Colombia que más siente dolor de patria cuando no se dan las cosas.

Ante una nueva caída de la Tricolor a un paso de ser finalista en el Mundial Sub-20, que se celebra en Chile, el emblemático exjugador dio su opinión.

En una videocolumna que se ha vuelto habitual cada vez que juega alguna selección nacional, al mono se le vio desencajado y molesto.

“No joda, ombe. ¿Nunca nos va a tocar esa mondá?”, se cuestionó frente a la decepción que le generó el resultado del partido.

Después de tomar algo de aire, continuó con su malestar: “Hay que seguir, hermano, ¿pero esa hijuep… primera vez cuándo va a ser?, ¿ah?”.

Esperanzado para que esa mala racha acabe, le auguró a cualquier delegación el éxito total: “Yo no sé a qué grupo le va a tocar esa vaina… pero no joda”.

Carlos El Pibe Valderrama, histórico de la Selección Colombia. | Foto: AFP

Filtrando su malestar para cambiarlo por un mensaje esperanzador, sumó: “En la buena y en la mala acá estoy. Nos va a tocar. Siempre hay una primera vez”.

“No joda que no sé qué decir para una verga, hermano”, acabó inconforme con lo sucedido ante Argentina.

El video se divulgó a través de redes sociales y alcanzó más de 50.000 reproducciones, unos 2.500 comentarios y fue compartido hasta 7.000 veces.

La repercusión de las palabras de Valderrama da cuenta de la importancia que tiene para la afición colombiana el concepto del ‘capitán eterno’.

Los jugadores le dieron la cara a Colombia

Ante los medios de comunicación de la Federación Colombiana de Fútbol, el técnico César Torres y algunos jugadores manifestaron su tristeza por la eliminación del Mundial Sub-20.

Emilio Aristizabal, quien asumió la responsabilidad de ser el delantero titular en lugar de Néiser Villarreal —sancionado—, dijo estar “muy tristes. Perdemos ese sueño de pelear por el título”.

🎥¡La Selección Colombia Masculina Sub 20 entrega su balance de lo que fue el partido frente a Argentina por la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA! 🇨🇴⚽🇦🇷#LaSeleNosUne🇨🇴

https://t.co/1GbE9mR72B — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) October 16, 2025

“Hay que pasar página e intentar ganar el partido por el tercer puesto como queremos siempre”, sumó tras aceptar la realidad que les tocó vivir en Chile.

Julián Bazán fue otro de lo que le dio la cara al país tras haberse ido despedidos en las semifinales de la Copa del Mundo.

“Lastimosamente se nos escapa. No merecimos perderlo, pero este es el fútbol”, empezó diciendo.

Después recalcó los errores que los llevaron a no alcanzar el objetivo: “Todo pasó por nosotros. Tuvimos que estar más sólidos, asumimos la derrota con gallardía”.

Sumido en la tristeza, dio la ‘bendición’ a otra categoría para que sea esta la que dé alegría al país: “Tendrá que ser otra selección la que lleve el título mundial”.

“Duele bastante por las personas que trabajamos en esto”, sumó.

“Queríamos llevar ese título, redondearlo. Ofrecerle disculpas al país; creíamos que éramos los elegidos”, terminó con rostro afligido tras una eliminación que no sentían merecer.