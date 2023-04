En Cúcuta se celebra, por primera vez, la Billie Jean King Cup del tenis, ¿de qué se trata?

Hasta el próximo 15 de abril, se llevará a cabo en la ciudad de Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, la Copa Billie Jean King Cup, donde seis países se disputan dos cupos a los Play-offs del tenis.

En este evento, que inició desde el martes, 11 de abril, debutan equipos del Grupo Américas I que son: Argentina, Bolivia, Guatemala, Perú, Chile y por supuesto, Colombia.

Equipo de Perú. - Foto: Federación Colombiana de Tenis

El combinado tricolor está dirigido por la tenista cucuteña Fabiola Zuluaga, quien aún conserva el mejor ranquin WTA de una colombiana en el puesto 16 en el año 2005. Este equipo está compuesto por: Emiliana Arango, Yuliana Lizarazo, María Fernanda Herazo, María Paulina Pérez y Yuliana Monroy.

Cabe mencionar que por segundo año consecutivo, la también tenista y cucuteña, María Camila Osorio (115 WTA), estará ausente en estas competencias representando a su país, debido a una lesión muscular.

Equipo colombiano. - Foto: Federación Colombiana de Tenis

Este campeonato se está realizando en las canchas del Tennis Golf Club, donde Colombia inició el martes enfrentándose con Bolivia, mientras que Chile estuvo con Perú y Argentina con Guatemala.

Resultados de la jornada 1:

Colombia vs. Bolivia: 3-0

Mafer Herazo vs. Ana Holweg: 6-0 y 6-0.

Emiliana Arango vs. Noelia Zeballos: 6-1 y 7-6 (3).

Yuliana Lizarazo y María Pérez vs. Noelia Zeballos y Catalina Padilla: 6-2 y 6-2.

Chile vs. Perú: 2-1

Lucciana Pérez (PER) vs. Fernanda Labraña: 6-4 y 6-1.

Daniela Seguel vs. Romina Ccuno: 6-1 y 6-2.

Guarachi y Seguel vs. Ccuno e Iamachkine: 6-1 y 6-3.

Equipos. - Foto: Federación Colombiana de Tenis

Argentina vs. Guatemala: 3-0

Martina Capurro vs. Weedon: 6-2 y 6-3.

Julia Riera vs. María Gabriela Rivera: 6-7, 6-0 y 6-1

Berta Bonardi y Guillermina Naya vs. Deborah Dominguez y Melissa Morales: 7-5 y 6-3.

Segunda jornada (miércoles 12 de abril): Colombia vs. Perú, Argentina vs. Bolivia y Chile vs. Guatemala.

Tercera jornada (jueves): Colombia vs. Guatemala, Argentina vs. Chile y Bolivia vs. Perú.

Cuarta jornada (viernes): Colombia vs. Chile, Argentina vs. Perú y Bolivia vs. Guatemala.

Quinta jornada (sábado): Colombia vs. Argentina, Chile vs. Bolivia y Perú vs. Guatemala.

Cronograma de la semana. - Foto: Federación Colombiana de Tenis

Participantes

Argentina: Julia Riera, Martina Capurro, Berta Bonardi y Guillermina Naya. Mercedes Paz (capitana).

Bolivia: Noelia Zeballos, Ana Holweg, Catalina Padilla y Natalia Trigosso. Rolando Nieva (capitán).

Guatemala: María Gabriela Rivera, Kirsten Weedon, Melissa Morales y Deborah Domínguez. Anthony Vásquez (capitán).

Público del Tennis Golf Club. - Foto: Federación Colombiana de Tenis

Chile: Daniela Seguel, Fernanda Labrana, Alexa Guarachi, Paloma Weinreich y Antonia Vergara. Paolo Massardo (capitán).

Perú: Romina Ccuno, Anastasia Iamachkine, Lucciana Pérez, Francesca Maguina y Elizaveta Castillo. Laura Arraya (capitana).

Colombia: Emiliana Arango, Yuliana Lizarazo, María Fernanda Herazo, María Paulina Pérez y Yuliana Monroy. Fabiola Zuluaga (capitana).

Fabiola Zuluaga, tenista. - Foto: Federación Colombiana de Tenis

Esta es la séptima vez que Colombia será sede de la Billie Jean King Cup y la primera que se realiza en Cúcuta. “Les doy una calurosa bienvenida a todas las delegaciones. Ser anfitriones de este magno certamen nos hace sentirnos orgullosos. Cúcuta es deporte, cultura, historia, gastronomía, trabajo y comercio; Cúcuta es la ciudad que sorprende”, señaló el alcalde Jairo Yáñez.

Autoridades participaron del evento inaugural. - Foto: Federación Colombiana de Tenis

Así mismo, la administración departamental, a través del Instituto de Deportes del Departamento Norte de Santander (Indenorte), agradece por haber escogido a este territorio fronterizo como sede: “le apostamos a la reactivación económica de nuestra región apoyando este tipo de eventos que permiten reunir a las familias y a diferentes gremios en torno al deporte, la cultura y la productividad de los sectores gastronómicos, hoteleros y comerciales”, indicó el gobernador Silvano Serrano.