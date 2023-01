En el Rayo Vallecano ya se habla de la salida de Falcao: el técnico dio curiosa respuesta

Mientras menos minutos tiene, más parece alejarse la continuidad de Falcao García en el Rayo Vallecano. El colombiano tiene contrato hasta mediados de este año, sin embargo, la falta de oportunidades y la reciente inscripción de otro delantero hacen pensar que incluso podría haber un movimiento en este mercado de invierno.

La noticia que despertó la especulación en España fue el supuesto interés del Cruz Azul mexicano por fichar al ‘Tigre’, justo después de haberse quedado con las ganas de contratar al uruguayo Luis Suárez, ahora jugador del Gremio de Porto Alegre.

Dicha versión llegó hasta oídos del técnico Andoni Iraola, que respondió una pregunta sobre el tema este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante Valladolid en condición de visitante. “Falcao está sonando en las últimas horas, ¿qué supondría para el equipo la marcha del delantero?”, fue lo que mencionó uno de los reporteros presentes.

Falcao fue suplente en el primer partido del 2023 frente al Real Betis - Foto: Getty Images/David S. Bustamante/Soccrates

Iraola ‘regateó' la cuestión con una estrategia que aplican varios entrenadores en el mundo, el tradicional ‘no sé nada’. “No tengo ninguna noticia en ese sentido. Respecto al mercado, yo les digo siempre lo mismo, no es algo que me compete a mí”, señaló.

El técnico español prefirió tirarle la bola a los directivos y no entrar en polémica por la ya evidente suplencia del atacante samario. “Es una cuestión de jugadores, de club, de tomar decisiones. Si me preguntan, yo les intentaré ayudar, pero no tengo ninguna noticia en ese sentido, vamos”, reiteró.

Lo más probable es que Falcao vuelva a ver banca este sábado ante Valladolid, aun cuando Raúl de Tomás, el nuevo delantero del Rayo, no estará disponible por problemas físicos. El joven Sergio Camello, cedido por el Atlético de Madrid, seguramente será de la partida en un duelo clave para volver a la victoria luego de tres juegos consecutivos sin ganar desde el reinicio de la competencia, después del parón por el Mundial de Qatar 2022.

Iraola incluso se deshizo en elogios para Camello, confirmando que es su favorito en la zona ofensiva. “Está trabajando muy fuerte desde el primer día que llegó. Compite muy bien, le ponemos en una posición, en otra... Tiene mucha hambre. Le están llegando los goles, el fruto. A los delanteros les digo que ojalá fallen goles, eso es buena señal”, dijo.

Uno de los puntos flacos del Rayo en esta campaña ha sido la regularidad durante los 90 minutos y el hecho de cometer errores en momentos fundamentales del partido.

“Somos un equipo que acaba mejor los partidos de los que los empezamos. Desde que estoy aquí ha sido así. Le hemos dado mil vueltas. Al final eso tiene que ver con cómo jugamos. La clave es rentabilizar que estás bien y reflejarlo en el marcador. Nos cuestan los 5-10 últimos minutos del primer tiempo. Debemos tener ese punto de pausa. No ir a todas a fuego. En esa mejora estamos”, dijo.

Falcao cursa este año su segunda temporada como jugador del Rayo Vallecano - Foto: Getty Images

El principal objetivo del Rayo es mantenerse en primera, no obstante, está cerca de puestos europeos y eso propone un nuevo reto que no se está afrontando de la mejor manera desde el regreso al torneo local. “Es un partido muy importante porque jugamos contra un rival directo. Venimos de perder el último partido ambos. Tenemos la intención de dar la vuelta al partido contra el Betis, donde no pudimos llevarnos ningún punto”, indicó.

Como es habitual, se espera que Falcao entre a la cancha en el remate del partido buscando explotar esas cualidades goleadoras que han sido opacadas por la falta de titularidad. En esta liga, el colombiano ha disputado 14 partidos en total, pero solo 3 de ellos han sido como inicialista, lo que se refleja en los únicos dos goles que ha marcado en la temporada, ambos de visitante, uno ante el Athletic en Bilbao y otro ante el Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano.