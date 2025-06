En España liquidan a James Rodríguez y defienden a Messi: feroz crítica le da la vuelta al mundo

No paran las reacciones tras el cruce entre Lionel Messi y James Rodríguez, en el Argentina vs. Colombia (1-1) que se jugó el pasado martes 10 de junio. Los capitanes hablaron en el campo, pero fue el astro albiceleste a quien se le vio más molesto.

A los 70′ de partido, el juez central expulsó a Enzo Fernández por una violenta falta sobre Kevin Castaño. En medio del problema que se armó, Messi se acercó a reclamarle a James, según medios argentinos, por lo que el 10 colombiano dijo sobre el arbitraje de la final en la Copa América.

Cara a cara entre Messi y James Rodríguez. | Foto: Transmisión Telefe (@telefe)

En el reconocido programa El Chiringuito debatieron el cara a cara entre Messi y James, donde un periodista cargó contra el colombiano y defendió al argentino. Fue Francisco José Lobo Carrasco, en vivo y sin tapujos:

“Referente a lo que le dijo: James juega de cine, me sigue maravillando, me sigue emocionando verlo jugar, pero habló muy mal. Habló como un profesional no ha debido hablar jamás en un partido. Sea Messi, sea quien sea, hablar de esa manera de un árbitro y esas cosas, ya lo he dicho siempre (...) Esto es Messi poniendo a James en su sitio”.

Y también afirmó: “El reducto blanco sigue con lo mismo: intenta derribar a Messi por todos los lados, y eso se los tengo que asegurar que va a ser imposible. Ojalá tengan la inteligencia suficiente para ver cuándo tienen que poner fin a su carrera maravillosa futbolística”.

‼️ @lobo_carrasco 'CARGA' CONTRA JAMES:



❌ "Habló muy mal, como un profesional no debe hacerlo".



🔥 "Messi lo puso en su sitio". pic.twitter.com/VlOiZNv8Nl — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 11, 2025

Pero en el mismo espacio, el periodista Edu Aguirre defendió a Rodríguez: “James ha dicho lo que muchos creemos: que a Messi le han dado muchas cosas que no merece. Messi ha sido uno de los mejores de la historia, pero por ser un niño bueno, bonito, que nunca hace nada malo, le han regalado muchas cosas que no merece. Todo está preparado, casi siempre, para que el niño bonito, gane (...) el problema es de Messi, que no ha logrado superarlo”.

¿Qué dijo James que no le gustó a Messi?

James Rodríguez no se olvida de la final de la Copa América 2024 | Foto: Captura @elchiringuitotv

En marzo de este 2025, James Rodríguez concedió un diálogo a Los Amigos de Edu, con el propio Edu Aguirre, y habló de la final de la Copa América que perdió Colombia ante Argentina en 2024: