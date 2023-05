En Francia, lanzan ‘bombazo’ sobre el futuro de Lionel Messi tras su polémica con el PSG: “se ha tomado la decisión”

La novela entre el astro argentino Lionel Messi y su actual equipo, el PSG de Francia, tuvo este martes un nuevo capítulo que ha desencadenado una gran polémica. Según se ha conocido en las últimas horas, Messi se ausentó de los entrenamientos del París Saint-Germain para cumplir con compromisos personales en otro país.

Y es que después de la sorpresiva derrota del domingo 1-3 ante Lorient, el ‘10′ de la selección de Argentina volvió a ser el centro de comentarios porque no estuvo en el entrenamiento del lunes, día que solo sería libre en dado caso de ganar el partido del fin de semana.

Pero, como no consiguieron la victoria, todos los jugadores debían presentarse en la sede deportiva, algo que no hizo Messi porque viajó a Riad, Arabia Saudí. Lo que llama la atención de esto es que el ‘10′ de la selección de Argentina no tenía el permiso de su club para marcharse de Francia.

Lionel Messi - Foto: AP/Aurelien Morissard

Dicho viaje no cayó para nada bien en los altos mandos del conjunto galo, tan así que -según el medio RMC Sports- el equipo le impuso una sanción de dos semanas, que se empezaron a contar desde este martes, tiempo en el que no podrá entrenar ni jugar, y tampoco recibirá su salario.

“Dos semanas, Lionel Messi está suspendido de los partidos, pero también de los entrenamientos. El argentino tampoco cobrará. Una decisión fuerte, con el presidente Nasser Al-Khelaifi”, indica el medio francés.

Messi reacciona al gol de la victoria de Lyon en el Parque de los Príncipes - Foto: AFP

Drástica decisión

Tras la polémica que hizo revuelo este martes, otro de los medios más cercanos al cuadro francés, como L’Equipe, dio a conocer que el viaje de Messi fue la gota que rebasó la copa para tomar una decisión de cara a su contrato, el cual termina el próximo 30 de junio del presente año.

“El viaje de Lionel Messi a Arabia Saudita, sin informar a París Saint-Germain, ha sentado tan mal a los dirigentes parisinos que se ha tomado la decisión de no ampliar el contrato de su estrella. Ya era la tónica de las últimas semanas, pero el entorno del argentino seguía insistiendo en que el deseo de prorrogar a ‘La Pulga’ venía de las altas esferas del club”, se explica en el artículo de este medio.

El panorama entre el argentino y el club ha cambiado drásticamente en este 2023, pues a pesar que después del Mundial de Qatar su renovación iba encaminada, el actuar del futbolista, sumado a los fracasos en Champions League, hicieron cambiar todo.

Messi en el duelo ante Lorient. - Foto: Getty Images

¿Volverá al Barcelona?

Sin duda alguna, los últimos días de Messi han estado muy agitados entre la decisión de futuro y cómo afrontar las críticas que recibe en París. Y es que todo parece indicar que el ‘10′ argentino haría un nuevo esfuerzo para regresar al Barcelona, equipo que está realmente interesado en contratarlo para la próxima campaña.

Es más, en las últimas horas se conoció que el club catalán recibió una de las exigencias de Messi.

Según Eduardo Inda, en el programa El Chiringuito, el atacante -de 35 años- le solicitó al Barcelona el fichaje de otro argentino para empezar a asegurar su vuelta a casa.

El periodista español indicó que “Messi le ha pedido al Barça a (Rodrigo) De Paul”, volante que actualmente milita en el Atlético de Madrid. Cabe recordar que De Paul, también campeón del Mundo en Qatar 2022, es uno de los mejores amigos de Lionel Messi en la selección de Argentina.