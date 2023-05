Messi, en problemas con PSG por su viaje a Arabia Saudita; quedó sancionado y sin dinero

Lionel Messi ha sido noticia este martes 2 de mayo y no por su actuación en el campo de juego, como suele suceder. En las últimas horas se conoció que el astro argentino se ausentó de los entrenamientos del París Saint-Germain para cumplir con compromisos personales en otro país.

En días pasados, Messi generó gran controversia por una visita a Barcelona, donde estuvo por unos días en su casa, generando nuevos rumores sobre un posible regreso al club que lo vio crecer.

Ahora, después de la sorpresiva derrota del domingo 1-3 ante Lorient, el 10 de la selección de Argentina volvió a ser el centro de comentarios, porque no estuvo en el entrenamiento del lunes, día que solo sería libre en dado caso de ganar el partido del fin de semana.

Lionel Messi en el Parque de Los Príncipes, estadio del PSG. - Foto: AP/Aurelien Morissard

Pero, como no consiguieron la victoria, todos los jugadores debían presentarse en la sede deportiva, algo que no hizo Messi porque viajó a Riad, Arabia Saudí. Lo que llama la atención de esto es que el 10 de la selección de Argentina no tenía el permiso de su club para marcharse de Francia.

Cabe recordar que Messi tiene un acuerdo con Arabia Saudita, porque es el embajador de turismo de ese país.

Su ausencia no cayó nada bien en la interna del club parisino y por eso habrían decidido sancionarlo fuertemente. Según informó RMC Sport, PSG le impuso una sanción de dos semanas que se empezaron a contar desde este martes, tiempo en el que no podrá entrenar ni jugar, y tampoco recibirá su salario.

“Dos semanas, Lionel Messi está suspendido de los partidos, pero también de los entrenamientos. El argentino tampoco cobrará. Una decisión fuerte, con el presidente Nasser Al-Khelaifi”, indica el medio francés.

❌ Pendant deux semaines, Lionel Messi est suspendu de match, mais aussi d'entraînement. L'Argentin ne sera pas non plus payé. Une décision forte, avec le président Nasser Al-Khelaïfi à la manœuvre. — RMC Sport (@RMCsport) May 2, 2023

Este nuevo conflicto entre el argentino y su equipo se suma a los rumores que hay sobre su posible marcha a mitad de año, cuando finalice su contrato de dos temporadas. Es prácticamente un hecho que Messi no renovará y por eso en Barcelona están trabajando a toda máquina para concretar su regreso al equipo donde es ídolo.

Messi completó 19 goles con el PSG. - Foto: REUTERS

La exigencia de Messi para su regreso

Sin duda alguna, los últimos días de Messi han estado muy agitados entre la decisión de futuro y cómo afrontar las críticas que recibe en París. Y es que todo parece indicar que el 10 argentino haría un nuevo esfuerzo para regresar al Barcelona, equipo que está realmente interesado en contratarlo para la próxima campaña.

Es más, en las últimas horas se conoció que el club catalán recibió una de las exigencias de Messi.

Según Eduardo Inda, en el programa El Chiringuito, el atacante de 35 años le solicitó al Barcelona el fichaje de otro argentino para empezar a asegurar su vuelta a casa.

El periodista español indicó que “Messi le ha pedido al Barça a (Rodrigo) De Paul”, volante que actualmente milita en el Atlético de Madrid. Cabe recordar que De Paul, también campeón del Mundo en Qatar 2022, es uno de los mejores amigos de Lionel Messi en la selección de Argentina.

Rodrigo de Paul y Messi en Qatar 2022. - Foto: AFP

Mientras Barcelona empieza a mover sus fichajes, por ahora solo queda esperar a que el París Saint-Germain termine competición para que, en el mes de julio, Lionel Messi pasé a ser jugador libre y pueda decidir sin problemas sobre su futuro.