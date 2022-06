En video | La burla de Giovanni Moreno a Millonarios y sus hinchas tras la eliminación

El partido de Millonarios y Nacional en el Nemesio Camacho El Campín, que definía mucho para las finales del fútbol colombiano, contó con varias eventualidades.

Desde lo futbolístico, los locales perdieron a Juan Carlos Pereira, quien no se alcanzó a recuperar de un fuerte cuadro gripal. Además de la ausencia de Stiven Vega por lesión y Juan Pablo Vargas, llamado a la Selección de Costa Rica.

Los visitantes antioqueños tuvieron dos bajas. La de Álvaro Angulo Mosquera, que presentó una contusión en la rodilla izquierda y podrá volver contra Junior de Barranquilla y Giovanni Moreno, que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y se espera por él en una semana.

Moreno, pese a la imposibilidad de jugar, acompañó a la delegación al duelo tan importante con los embajadores. Estuvo en el palco designado para el grupo junto a Antonio José Ardila, dueño del equipo, Emilio Gutiérrez, presidente y otros directivos y delegados.

Como si fuera poco, antes del pitazo inicial de Éder Vergara, juez central del compromiso, el partido se retrasó durante 15 minutos, hubo sanción a la tribuna occidental y posterior permiso que otorgó la Dimayor a Millonarios para dejar ingresar a sus hinchas a esas graderías. La decisión de Fernando Jaramillo provocó la renuncia irrevocable las comisiones de disciplina del campeonato y de la Federación colombiana de fútbol, según informó el periodista Francisco Vélez.

El encuentro, que terminó empatado sin goles, no solo dejó la imagen de un Nacional defensivo y que no aportó al tiempo efectivo de juego, sino a un Millonarios con otro fracaso a cuestas.

“Si los directivos me dicen que dé un paso al costado y la afición no quiere que esté aquí, yo doy un paso al costado, pero yo no vine a fracasar en Millonarios y a mí me duele esa palabra”, reconoció el técnico de los azules, Alberto Gamero.

Pero, sin duda, otro de los hechos que más llamó la atención fue el que protagonizó Giovanni Moreno. El número 70 de Atlético Nacional celebró el empate de su club y la eliminación del rival con un gesto que aplaudieron muchos hinchas verdes y reprocharon los seguidores azules.

El jugador, de pie, celebrando el liderato del grupo y la posibilidad de llegar a la final, hizo con sus manos el gesto de llanto a los hinchas en El Campín y el de adiós. La burla fue celebrada por sus acompañantes que lo alentaban a viva voz.

“Eso Gio, eso Gio. Buena”, se escucha en el audiovisual que se hizo viral en las redes sociales.

Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo, fue uno de los que reprochó lo que hizo el jugador referente de Atlético Nacional y pidió sanción ejemplarizante.

“Provocación innecesaria de Gio Moreno anoche en Bogotá… y eso que se trata de un jugador experimentado. Pero es el típico inmaduro cuyo único mérito parece ser jugar bien al fútbol. Un mal ejemplo que los chicos no deben seguir. Y lo grave es que no habrá sanción. ¡La levantarán!”, redactó el periodista de Antena 2 y Win Sports.