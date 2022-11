En video | Las “bochornosas batallas” que han librado mexicanos y argentinos fuera de las canchas

Desde que empezó oficialmente el Mundial, el 20 de noviembre, han salido a la luz episodios que resaltan lo mejor de cada país (en cuanto a cultura y tradiciones), así como instantes de ‘cero tolerancia’. Algunos de los momentos que mayor atención han centrado rodean a hinchadas de Latinoamérica.

Por ejemplo, este sábado 26 de noviembre no todo fue celebración y júbilo entre los fanáticos de México y Argentina, país que se impuso contra la selección azteca con un marcador que cerró 2-0 a favor del equipo Albiceleste. El Estadio Lusail en Catar fue testigo de un momento que sembró la esperanza para millones de espectadores, en medio del certamen de fútbol más importante del mundo.

Sin embargo, las tensiones entre seguidores de ambos países también hicieron presencia con una “bochornosa” escena en las gradas. Mientras la de ayer fue una jornada en la que se impuso Lionel Messi en un momento crucial del partido, también fue otro día en que los ánimos de los fanáticos superaron todo tipo de límites: no solo hubo intercambio de arengas sino de puños y patadas.

Pelea entre aficionados de México y Argentina



pic.twitter.com/twqoneF8h1 — José Navarro (@josenavarrosv) November 26, 2022

Sobre lo ocurrido empezaron a circular varios videos en redes sociales que acumulan millones de visualizaciones y cuestionamientos de internautas. Cuando se desataban los altercados, decenas de personas observaban los choques y comentaban entre ellos, mientras su mirada apuntaba a quienes no pudieron contener sus emociones.

Un partido “ensombrecido”

En una de las imágenes difundidas se observa que dos fanáticos están discutiendo y lanzándose “manotazos”. La disputa continúa en el suelo donde se suman otros aficionados que terminan con golpes y empañando el ambiente para otros hinchas ajenos a lo que estaba ocurriendo.

Esta no es la primera vez que, en el Mundial de Qatar, seguidores de las selecciones de Argentina y México se enfrentan. Esta semana se registró una pelea que tuvo como detonante insultos contra Lionel Messi. De acuerdo con CNN, la confrontación se dio tras los resultados en los que Arabia Saudita derrotó a la Albiceleste y Polonia empató con los jugadores mexicanos.

#Viral 🇲🇽⚽🇦🇷 ¡P*to Messi! Aficionados de México y Argentina protagonizan pelea en calles de Qatar; la policía no intervino



📹 TikTok pic.twitter.com/QFCGmqD0vc — RevistaRayas (@RevistaRayas) November 24, 2022

El medio estadounidense dijo que el incidente se había declarado como un hecho aislado que no derivó en detenciones o heridos. Las redes, que han sido réplica de los encuentros futbolísticos, también registran episodios curiosos y otros que han despertado malestar y críticas por comentarios “ofensivos”.

En Twitter circuló otro episodio dentro de un bus con hinchas de estas dos naciones latinas y en los que cánticos sobre las Islas Malvinas exacerbaron los ánimos. “Y ya lo ve, en las Malvinas se habla inglés”, fue la consigna que llevó a que un argentino se enfrentara a las palabras “provocadoras”.

Confirmo que no aguantan nada 😂 pic.twitter.com/DssyHpkOTP — David Vargas (@DavidVargas15) November 25, 2022

“No, no. Eso no. Hasta acá llegamos, eh. Te permito todas, pero esa no”, fue la respuesta del suramericano sobre un conflicto librado con Reino Unido por la soberanía de ese territorio. Se trata de un tema sensible que detonó más comentarios coreados: “América Latina, menos Argentina”.

Un Mundial “a bajo costo”

Shafeeq es parte de los 15.000 trabajadores inmigrantes de Catar, en un campo de juego ubicado en la periferia de Doha, la capital. Allí varios aficionados suelen congregarse y algunos de ellos pudieron conseguir una de las miles de entradas para los encuentros deportivos a 40 riales cataríes (10,4 dólares, aproximadamente).

Él, como otros de sus colegas, reconoce haber comprado camisetas falsificadas porque su situación económica no le da “el lujo” de hacerse con una original (estimada en al menos 90 dólares). “No podía permitirme que me imprimieran un nombre en la espalda, pero esta camiseta era algo que realmente quería”, dijo Saqafi, quien devenga poco más de 400 dólares al mes (de los que envía más de la mitad a su familia en Bangladesh).

“Es muy duro en Catar, el trabajo es duro. Pero mi salario ha mejorado y no voy a volver a casa”, sostiene quien lleva trabajando una década en una empresa de electricidad y arribó al estadio “para divertirse a bajo costo”.