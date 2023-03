Envigado no se rinde y apelará en el caso Jefferson Martínez contra Millonarios

La Comisión del Estatuto del Jugador de la Dimayor se pronunció este jueves 2 de marzo y decidió “no acceder a las pretensiones de Envigado Fútbol Club S.A. declarando que Azul & Blanco Millonarios S.A. No incumplió el Convenio Deportivo suscrito con Envigado Fútbol Club S.A. el día 27 de junio de 2019″, por lo cual no hay obligación de pagar los 400 mil dólares que estaban pendientes en el caso del arquero Jefersson Martínez.

La Comisión del Estatuto del Jugador, falló a favor de Millonarios por el caso Jefferson Martínez. - Foto: @JuniorClubSA

¿Qué pasó con el arquero que actualmente está en Junior?

Hace más de tres años, Millonarios y Envigado acordaron el negocio por el arquero de 29 años. Los embajadores adelantaron 150 mil dólares a los naranjas y quedaron debiendo el resto pactado para pagar a un año. Martínez costaba 550 mil dólares en esa época.

Sin embargo, antes de cumplirse dicho año, Martínez se fue como jugador libre a Bucaramanga y luego a Junior de Barranquilla y ahí empezó el problema. Envigado demandó.

Medellín cuenta con apenas dos puntos en la actual Liga Betplay. Foto: Win Sports. - Foto: Foto: Win Sports.

El año pasado hubo audiencia de descargos ante la comisión del estatuto del jugador en la que los equipos presentaron sus argumentos.

“Un episodio más en la novela Millonarios - Envigado por el caso Jefferson Martínez: se borró la grabación de la audiencia en la que declararon ambas partes hace unas semanas. Aquí pasan unas cosas”, informó Julián Capera en su twitter. Dichos audios eran, al parecer, la prueba reina del caso en la que se aceptaba que la compra del jugador se hizo bajo la figura de opción de compra obligatoria.

😳📹 Un episodio más en la novela Millonarios - Envigado por el caso Jefferson Martinez: se borró la grabación de la audiencia en la que declararon ambas partes hace unas semanas. Aquí pasan unas cosas…🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/0CTicQx2Wc — Julián Capera (@JulianCaperaB) July 6, 2022

Envigado perdió en primera instancia y según conoció esta casa periodística, además de apelar para recuperar la plata, quieren marcar un precedente porque no está de acuerdo con las formas.

“La voluntad del jugador entendida como su intención libre y responsable de no prorrogar el contrato, no puede causar un perjuicio a un tercero de buena fe como lo es Millonarios F.C.” y asegura que al final el portero “tomó la decisión más acorde a sus intereses, como: i) no continuar con Millonarios F.C. y ii) prestar sus servicios al Club Atlético Bucaramanga”, indica el fallo.

Envigado es uno de los equipos que nunca ha estado de acuerdo con la continuidad de Fernando Jaramillo como presidente de la entidad en el fútbol colombiano.

Daniel Cataño celebrando el gol ante Universidad Católica. - Foto: AFP

Millonarios sufrió, pero remontó gracias a su salvador Daniel Cataño; jugará la fase 3 de la Copa Libertadores

Sobre los últimos minutos de la primera mitad, una mano en el área por parte de Daniel Giraldo le abrió la puerta a los ecuatorianos de irse adelante. Desde los doce pasos, Ismael Díaz facturó y puso el 1-0 parcial, complicando a su rival.

No obstante, el gol para el equipo visitante pareció haberle caído mal, pues en un abrir y cerrar de ojos, los once jugadores de Neculman se llenaron de tarjetas amarillas y tiempo después sufrieron la expulsión de su defensor, Franklin Guerra.

Con un hombre de más a su favor y con todo el segundo tiempo por jugarse, Millonarios se impuso de manera contundente en la segunda mitad y gracias a Leonardo Castro, Óscar Cortés y Daniel Cataño le dio vuelta a la situación.

En primera instancia, al minuto 62, el empate llegó gracias a una gran jugada colectiva que terminó en los pies de Castro, quien sin miedo alguno eludió al portero y definió.

El gol le dio un envión anímico al club bogotano que siete minutos después encontró el segundo tanto. Luego de una maratónica carrera de Cortés, el esférico terminó en los pies de Daniel Cataño, quien dentro del área sacó un fortísimo remate que pegó en el horizontal y se coló al fondo de las piolas. Millonarios piensa en Atlético Mineiro.