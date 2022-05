“Es uno de nuestros jugadores emblemáticos”, Atalanta cierra la puerta a ofertas por Zapata

Pese a tener contrato vigente con el Atalanta de Italia, el colombiano Duván Zapata es una de las obsesiones de varios clubes de Europa para el próximo mercado de fichajes que se llevará a cabo a mitad de este 2022. Tras culminar la temporada con el cuadro de Bérgamo, el delantero ha sido fijado como posible ficha para comandar el ataque de otros equipos.

El último en hacer un lance por el jugador fue el poderoso Newcastle, equipo de la Premier League que, según el diario inglés Mirror, “el exobjetivo de transferencia Duván Zapata podría volver a estar en la lista de compras de Eddie Howe en la próxima ventana”.

Esta no es la primera vez que se relaciona al ariete nacional con las urracas, pues en enero pasado, durante el remate del mercado de ese momento en Europa, se daba como casi un hecho la llegada del atacante a la Premier League para unirse al prestigioso proyecto.

Duván Zapata y Luis Fernando Muriel fueron figuras con el Atalanta en la Serie A - Foto: AP

En un principio, la propuesta que acercaron desde el noreste de Inglaterra alcanzaba los 30 millones de euros, de acuerdo con lo que reportó el Daily Record en su momento. Inmediatamente, la respuesta de los bergamascos fue un no rotundo que parecía aniquilar todas las esperanzas de un negocio que ni con Inter ni con Juventus llegó a prosperar.

Lejos de cerrar la puerta, Newcastle hizo cuentas para lanzar una segunda ofensiva. El medio italiano Calciomercato reveló esta semana que las urracas “estarían seriamente evaluando un aumento importante para atender las peticiones del club de Bérgamo (al menos 40 millones de euros)”.

Ante esta propuesta sobre su joya, el Atalanta de Bérgamo se pronunció y prácticamente cerró la puerta a tener al Toro para la próxima temporada en otro club. “Duván Zapata representa a uno de los jugadores más emblemáticos. Con papá (otro de los directivos) habíamos decidido hacer una inversión importante en ese momento, centrándonos en un jugador que, en nuestra opinión, tenía características únicas. Será casualidad que entonces ese año fuéramos a la Champions”, aseguró Luca Percassi directivo del club.

“Es uno de los futbolistas que más queremos, pero debo decir que todos los jugadores de la plantilla tienen su historia y recuerdo todos los momentos en los que los seleccionamos, hablamos con ellos y los convencimos para formar parte del proyecto Atalanta”, agregó para el medio Corrielle Della Sera.

Finalmente, Percassi también resaltó otros nombres del plantel como Luis Fernando Muriel, Zappacosta, entre otros. “En los últimos años, hemos invertido mucho. El verano pasado llegaron Musso, Zappacosta, Koopmeiners y Boga, que fue el jugador más solicitado de la historia para marcar la diferencia. Pero en los últimos años hemos hecho lo mismo: Muriel, Malinovskyi, Zapata”.

¿Cuáles otros equipos quieren a Zapata?

Según lo revela la Gazzetta dello Sport en su edición más reciente, Inter estaría nuevamente tanteando la posibilidad de hacerse con la capacidad goleadora del atacante cafetero, sin embargo, aclara que existen algunas condiciones para el traspaso: “Si bien la opción de ataque número uno sigue siendo Gianluca Scamacca, esta tiende a complicarse gradualmente, ya que el Inter no pretende satisfacer la solicitud de Sassuolo: 40 millones de euros. Es por eso que el club decidió (re)comenzar en la pista que conduce a Duvan Zapata”.

No es la primera vez que el equipo Nerazzurri intenta ir por el ‘toro’ de la Selección Colombia, ya lo había intentado en 2021 hacerse con los servicios del ariete cafetero, pero una negativa por parte del técnico Gian Piero Gasperini en la ‘Dea’, no se pudo concretar el negocio y por consiguiente este proceso y las negociaciones no habían llegado a buen término.

Aún nada es confirmado, pero saber que ambas partes volverían a retomar conversaciones, dejaría la posibilidad a que el colombiano de una salto de calidad a sus 30 años que, finalmente, señalaría el punto de consagración para un jugador que se mantiene vigente en la élite del fútbol mundial.