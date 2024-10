Escalofriante lesión detiene partido del Real Madrid: Carlo Ancelotti confirmó lo peor

La lesión de madrileño, en la última jugada del partido en el Santiago Bernabéu, centró la rueda de prensa de Ancelotti. “ Un jugador fundamental, la experiencia que tiene, la seriedad, la profesionalidad, vamos a esperar. He hablado con él, está triste, no hay mucho que hacer, hay que ver la evaluación médica y después pensar en recuperar”, afirmó.

Victoria agridulce del Real Madrid

El equipo de Carlo Ancelotti sigue buscando su mejor versión, pero también sigue con talento de sobra como para resolver los partidos, aunque no brille en exceso. El Villarreal, que aspiraba a pasar a los blancos en la tabla, no tuvo esa pegada pese a tener sus ocasiones.

El excentrocampista seguirá sonando mientras el juego del Madrid no fluya mejor, pero este sábado tocaba ganar sí o sí para evitar la coronación de una semana fatídica. En la reanudación, el equipo de Marcelino volvió a asomar y se libró el Madrid por fuera de juego de un penalti de Tchoauméni a Barry. Con todo, el Villarreal no quiso un ida y vuelta para no descuidar el peligro potencial de los blancos.